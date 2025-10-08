Nakup novega pametnega telefona: se obeta ogromna sprememba?

Eden od najnovejših pametnih telefonov, ki so na prodajne police prišli v letu 2025, morda nakazuje na začetek trenda, ki bi mu lahko sledili tudi drugi proizvajalci telefonov. Kdor bo kupil septembra letos izdani pametni telefon Sony Xperia 10 VII, bo namreč ugotovil – to je označeno tudi na embalaži naprave –, da je v škatli dobil zgolj telefon, ne pa tudi kabla USB-C.

Uporabniki kable že imajo doma. Če jih nimajo, jih bodo kupili.

Sony, ki sicer ni velik igralec v industriji pametnih telefonov – njegov tržni delež je tako nizek, da ga večina analitičnih portalov v svojih statistikah niti ne omenja posebej, temveč ga uvrščajo v skupino Drugi proizvajalci –, bi lahko kljub temu postal začetnik trenda umika kablov USB iz embalaž novih pametnih telefonov, ugibajo pri mediju Android Authority, enem od največjih, ki pokrivajo dogajanje na trgu pametnih telefonov.

Model Xperia 10 VII, pri katerem Sony skoraj zagotovo računa na to, da bo bodoči uporabnik posebej kupil tudi kabel USB oziroma da uporabnik tak kabel že ima doma, bo po pisanju medija morda zgled za druge velike proizvajalce pametnih telefonov.

Informacije o Sonyjevem pametnem telefonu Xperia 10 VII vključujejo tudi podatek, da je v škatli samo telefon, kabla in polnilnega adapterja pa ni. Foto: Posnetek zaslona / Sony

Odsotnost kabla lahko pomeni milijonske prihranke

Ti bi lahko s tem povečali dobiček, saj bi pri vsakem prodanem pametnem telefonu prihranili od nekaj deset centov do nekaj evrov, obenem pa bi šlo za potezo, ki bi bila bolj prijazna do okolja, saj bi manj prodanih kablov USB vsaj v teoriji moralo zmanjšati količino e-odpadkov, nadaljujejo pri Android Authority.

Stroški proizvodnje enega kabla USB-C, ki je priložen sodobnim pametnim telefonom, segajo od približno enega do dveh evrov (odvisno od kakovosti izdelave in moči polnjenja, ki jo omogoča). Foto: Matic Tomšič

Kaj pravijo na drugi strani?

Kritiki poteze na spletnem forumu Reddit sicer opozarjajo, da vsi kabli USB niso enaki in da bodo kupci pametnih telefonov, ki v škatlici nimajo priloženega "tovarniškega" kabla USB, morda posegali po manj kakovostnih cenejših alternativah, ki ali ne delujejo tako dobro kot originalni deli ali pa imajo krajšo življenjsko dobo.

Polnilnih adapterjev novim pametnim telefonom zelo pogosto ne prilagajo več. Foto: Unsplash / @zelebb

Polnilniki so iz škatel z novimi telefoni bolj ali manj že izginili

Morebitni trend umikanja kablov USB iz embalaž novih pametnih telefonov bi sledil že dobro uveljavljenemu trendu umika polnilnikov baterij, ki ga je leta 2020 s pametnim telefonom iPhone 12 sprožil Apple. Danes tako le redki proizvajalci pametnih telefonov novim napravam še priložijo polnilnike.

Preberite tudi: