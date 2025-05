Google je izdal majski varnostni paket posodobitev za pametne telefone z operacijskim sistemom Android, ki odpravljajo nekatere resne ranljivosti, tudi eno, ki so jo kiberkriminalci že izkoriščali. Popravkov medtem ne bodo dobili pametni telefoni s štiri leta starim operacijskim sistemom Android 12, ki ga je Google marca letos posodobil še zadnjič. To pomeni, da so pametni telefoni z Androidom 12 postali potencialno varnostno tveganje za svoje lastnike, teh pa je po vsem svetu še vedno skoraj pol milijarde.

Novoodkrite varnostne luknje bodo ostale nezakrpane

Operacijskemu sistemu za mobilne naprave Android 12, ki je izšel ob koncu leta 2021, se je pred nekaj več kot dvema mesecema iztekel življenjski cikel prejemanja posodobitev. Google je zadnjo izdal 3. marca, v prihodnje pa jih ne bo več, kar pomeni, da bodo morebitne novoodkrite varnostne luknje v platformi ostale nezakrpane.

Ko so pri Googlu sredi aprila tudi uradno potrdili, da je bila marčevska posodobitev za Android 12 zadnja, so mnogi tehnološki mediji uporabnike opozorili, da bodo pametni telefoni in druge naprave, ki jih je zaradi strojnih ali drugih omejitev nemogoče posodobiti na novejše različice operacijskega sistema, postale potencialna grožnja uporabnikom.

Operacijski sistem Android 12 je javno izšel oktobra 2021, prvi pa so se ga razveselili uporabniki Googlovih pametnih telefonov Pixel 6 in Pixel 6 Pro (na fotografiji). Foto: Shutterstock

To se je za dejstvo izkazalo z nedavnim odkritjem več ranljivosti, vključno s hudo varnostno luknjo CVE-2025-27363, ki je nastala z napako v programski kodi FreeType 2 – gre za odprtokodno knjižico za izris črk in dodajanje besedila slikam. Šlo je za ranljivost, ki so jo napadalci po navedbah Googla že začeli aktivno izkoriščati.

Varnostno luknjo so že marca odkrili pri Facebooku oziroma v podjetju Meta in o njej obvestili Google, ki jo je zakrpal z majskim paketom varnostnih posodobitev za pametne telefone z Androidom. Opisana huda ranljivost je sicer prizadela naprave z Androidom 12, 13 in 14, popravek pa sta prejeli le različici Androida 13 in 14.

Paket posodobitev je sicer odpravil še več deset drugih ranljivosti, ki so se med drugim pojavile tudi v najnovejši različici platforme, Androidu 15.

Kako posodobimo pametni telefon z Androidom?



Nameščanje Googlove majske varnostne posodobitve za operacijski sistem Android Foto: Posnetek zaslona



Uporabnikom, ki so ob prejetju poziva, naj namestijo najnovejši varnostni popravek, to že storili ali pa se njihovi pametni telefoni posodabljajo samodejno, ni več treba skrbeti, vsi drugi, ki redno preskakujejo obvestila o (varnostnih) posodobitvah, ki so na voljo, ali pa ga morda celo niso prejeli oziroma so ga prezrli, pa lahko to storijo ročno:



- Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android odpremo Nastavitve (Settings).



- Odpremo Sistem (System) in nato Posodobitve programske opreme (Software Update).



- Namestimo varnostno ali sistemsko posodobitev, ki je na voljo (če je ni, je naš pametni telefon posodobljen).

V nevarnosti je več sto milijonov uporabnikov

Android 12, ki ga Google ne bo več posodabljal in z novoodkritimi varnostnimi luknjami zato predstavlja nevarnost za osebne podatke uporabnikov, je glede na analitični portal GS Stat Counter še vedno tretja najbolj priljubljena različica Googlovega operacijskega sistema za pametne telefone in druge mobilne naprave.

Glede na najnovejše podatke ima nekaj več kot 12-odstotni tržni delež, kar je več tudi od Androida 15, ki je najnovejša oziroma najbolj aktualna različica platforme.

Glede na to, da je operacijski sistem Android po vsem svetu nameščen na precej več kot treh milijardah mobilnih naprav, se število uporabnikov, ki še vedno prisegajo na Android 12 oziroma imajo pametne telefone, ki ne omogočajo posodobitve na novejšo različico, najverjetneje giblje nekje okrog štiristo milijonov.

Če se bodo želeli izogniti potencialnim tveganjem, ki jih prinaša ukinitev nadaljnjih posodobitev za Android 12, bo najpreprostejša rešitev za mnoge nakup novega oziroma novejšega pametnega telefona (ali druge naprave).

Kako preverimo, katero različico operacijskega sistema Android imamo?



- Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android odpremo Nastavitve (Settings).



- Poiščemo in odpremo meni O telefonu (About phone) in nato izberemo Različica sistema Android (Android version).