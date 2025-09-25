Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro: čim več premijskega telefona za čim manj premijsko ceno

Xiaomi sledi podobni časovnici kot še nekateri proizvajalci pametnih telefonov – v začetku leta izstrelijo svoje najbolj paradne konje, za Xiaomi so bili to letos pametni telefoni serije Xiaomi 15 , potem pa nekje pol leta pozneje še premišljeno serijo, kjer lovijo čim privlačnejše razmerje med zmogljivostjo in ceno – in to je letos serija Xiaomi 15T.

Preprosto povedano: tudi tokrat je Xiaomi poskušal ohraniti čim več tistega, kar model Xiaomi 15, zlasti na področju zmogljivosti in mobilne fotografije, ponuja za več kot tisoč evrov, in to zapakirati v bistveno dostopnejši pametni telefon.

Rezultat sta Xiaomi 15T, ki je na voljo po priporočeni ceni 649 evrov oz. 699 evrov, odvisno od količine shrambnega prostora, in Xiaomi 15T Pro, ki stane 899 evrov. To so priporočene redne maloprodajne cene za Slovenijo brez morebitnih ugodnosti ob vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju ali drugih popustov.

Velikost in značilnosti zaslona so enake pri obeh članih družine Xiaomi 15T. Foto: Ana Kovač

Zelo podobna, a ne enaka – in oba prvič v tej družini s telefoto kamero

Osnovni model Xiaomi 15T bo ustreznejša izbira za tiste, ki jim je cena pomembnejši dejavnik, medtem ko je Xiaomi 15T Pro namenjen uporabnikom, ki so pripravljeni odšteti nekoliko več, a še vedno ne preseči praga tisoč evrov. Razlike med obema modeloma so lepo razvidne iz primerjalne razpredelnice (kliknite tukaj za ogled), sicer pa sta si kljub očitnim razlikam po več merilih enaka.

Največja novost letošnje serije Xiaomi 15T je vsekakor vgradnja periskopske telefoto kamere s petkratno optično povečavo – prvič doslej v seriji T. Gre za redkost v tem cenovnem razredu, ki kakovostno fotografiranje bolj oddaljenih motivov približa širšemu krogu uporabnikov.

Desna stran pametnega telefona Xiaomi 15T Foto: Ana Kovač

Sodelovanje z Leico se nadaljuje

Glavno kamero na obeh modelih, Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro, je tudi tokrat sopodpisal priznani nemški proizvajalec fotografske opreme Leica. Že omenjena nova periskopska telefoto kamera s petkratno optično povečavo omogoča kakovostne posnetke tudi pri desetkratni ali celo dvajsetkratni povečavi, kjer v igro stopita digitalna obdelava in umetna inteligenca. Tudi v zahtevnejših pogojih – denimo pri fotografiranju gledališkega odra iz zadnje vrste balkona ali znamenitosti med potovanjem – ostanejo rezultati presenetljivo dobri.

Nova telefoto kamera je hkrati tanjša od Xiaomijevih predhodnic, ki svojega mesta niso našle v prejšnjih predstavnikih serije Xiaomi T. To je dobrodošla novost tako z vidika uporabnosti kot oblikovanja – vsak milimeter šteje pri splošnem vizualnem vtisu naprave. Na modelu Pro je telefoto kamera zmogljivejša, medtem ko imata oba modela enako glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov slikovnih pik in tipalom Light Fusion, pa tudi ultraširokokotno kamero.

Pri razvoju kamer na zadnji strani obeh pametnih telefonov družine Xiaomi 15T je tudi tokrat sodeloval nemški proizvajalec fotografske opreme Leica. Foto: Ana Kovač

Zaslon, ki mu nemški standardi zaupajo za varovanje oči

Oba telefona sta na voljo v treh barvnih različicah. Dve, črna in siva, sta enaki, medtem ko ima zlata pri vsakem modelu nekoliko drugačen odtenek. Zaslon meri udobnih 17,35 centimetra (6,83 palca), ponaša se z izjemno tankimi robovi in ločljivostjo 2.772 × 1.280 pik. Xiaomi 15T omogoča osveževanje slike do 120 Hz, medtem ko Pro model doseže kar 144 Hz. Oba zaslona prepričata s svetilnostjo do 3.200 nitov, kar zagotavlja odlično berljivost tudi na močni dnevni svetlobi.

Poleg tega prikazujeta do 68 milijard barv, podpirata tehnologiji Dolby Vision in HDR10+ ter imata več TÜV Rheinland certifikatov za zaščito oči, kar pomeni prijetnejšo uporabo tudi ob daljši izpostavljenosti zaslonu.

Zaslona pametnih telefonov Xiaomi 15T in Xiaomi 15T Pro Foto: Ana Kovač

Dve ceni, dva zmogljivostno različna procesorja

V osrčju modela Xiaomi 15T Pro tiktaka procesor MediaTek Dimensity 9400+, izdelan v naprednem trinanometrskem proizvodnem procesu. Resda ne gre za najzmogljivejši čip na trgu, a mu moči ne manjka, hkrati pa ostaja energijsko učinkovit.

Eden od razlogov za nižjo ceno osnovnega modela Xiaomi 15T je izbira procesorja MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Gre za čip srednjega razreda, a je še vedno več kot kos vsem običajnim opravilom in za večino uporabnikov, ki nimajo posebej visokih zahtev, povsem dovolj zmogljiv.

Enak akumulator, različne hitrosti in možnosti polnjenja

Akumulator je pri obeh enak, z nazivno zmogljivostjo 5.500 miliamperskih ur, razlika pa se pokaže pri možnostih polnjenja. Xiaomi 15T podpira solidno hitro 67-wattno žično polnjenje, a brezžično manjka. Pro različica ponuja še hitrejše 90-wattno žično in dodatno 50-wattno brezžično polnjenje.

Prodajna zavojčka obeh pametnih telefonov v družini Xiaomi 15T Foto: Ana Kovač

V vseh primerih bo treba ustrezen polnilnik dokupiti posebej, saj ga – v skladu z aktualnimi trendi – niso priložili v prodajni komplet. Majhna tolažba: poleg standardnega napajalnega kabla je v škatli vsaj še silikonski zaščitni ovitek.

Pametno, glasno, odporno

Seveda ne gre brez Googlovih funkcij umetne inteligence, ki so vgrajene v novi Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 2. Ta vključuje tudi Xiaomijeve lastne AI-funkcije za iskanje, pisanje besedil, prevajanje in druga opravila.

Za dobro zvočno izkušnjo poskrbita stereozvočnika z Dolby Atmos, naprava pa ima tudi certifikate Hi-Res Audio in zelo visoko odpornost na vodo in prah IP68. Med zaželenimi lastnostmi, ki jih najdemo pri obeh modelih serije, je tudi 12 gigabajtov delovnega pomnilnika.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 15T Pro Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Ali sta Xiaomi 15T in 15T Pro premijska telefona? Brez dvoma ponujata številne premijske lastnosti – model Pro jih ima še nekoliko več –, a zaradi doseganja konkurenčne cene so bile sprejete tudi nekatere kompromisne odločitve. Te bodo opazili predvsem najzahtevnejši uporabniki, večina pa jih verjetno niti ne bo pogrešala.

Dodatek telefoto kamere v serijo Xiaomi T je še eno jasno sporočilo, da ti telefoni niso več zgolj cenovno dostopnejša alternativa dražjim modelom, temveč želijo resno tekmovati z njimi. Kdor išče čim več ravno v razponu od 649 do 699 evrov za Xiaomi 15T (odvisno od velikosti shrambnega prostora) oz. 899 evrov za Xiaomi 15T Pro, bo lahko oba modela brez težav in z dobrim občutkom uvrstil v svoj ožji izbor.