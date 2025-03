Xiaomi 15: skromna velikost, razkošna zmogljivost

Po tem, ko so ga oktobra lani predstavili na Kitajskem, pametni telefon Xiaomi 15 prihaja tudi na našo celino kot skromnejši v paru pametnih telefonov istoimenske serije, v kateri je še Xiaomi 15 Ultra. Našemu delu sveta so ga uradno predstavili v Barceloni en dan pred začetkom vsakoletnega Mobile World Congressa,

V primerjavi s svojim lanskim predhodnikom Xiaomi 15 prinaša več zanimivih novosti. Prva je Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite, ki je postal neločljiva sestavina vseh (najbolj) premijskih telefonov ter se je že pokazal in dokazal tudi pri najzahtevnejših primerih rabe. Hitra sta tudi pomnilnik (DDR5X RAM) in komunikacija s shrambnim prostorom (UFS 4.0), ki ga je že v osnovnem modelu za razkošnih 512 gigabajtov.

Xiaomi je med zadnjimi opustil prilaganje polnilnika v prodajni komplet, a poleg orodja za SIM-kartico in USB-kabla, ki ga še vedno prilagajo vsi, je v škatli z novim pametnim telefonom Xiaomi 15 tudi pripadajoč silikonski ovitek. Foto: Gaja Hanuna

Zmogljivejši, a vendarle malo lažji

Zmogljivejši je tudi akumulator, ki zdaj ob ne pretirano intenzivni rabi ne bi smel omagati niti v dveh dneh. Lanski Xiaomi 14 je imel nazivno zmogljivost 4.610 miliamperskih ur (in kljub tej za današnje premijske telefone ne zelo visoki vrednosti imel več kot dobro vzdržljivost), Xiaomi 15 pa ima občutno višjih 5.400 miliamperskih ur. Ob zmogljivejšem akumulatorju je Xiaomi 15 nekaj gramov lažji od svojega lanskega predhodnika predvsem zaradi naprednejše silicij-ogljikove tehnologije akumulatorjev.

Enako kot pri lanskem Xiaomiju 14 tudi Xiaomi 15 podpira hitro 90-wattno žično polnjenje, 50-wattno brezžično polnjenje in desetwattno povratno brezžično polnjenje (polnjenje drugih naprav), a tokrat ne prilagajo več pripadajočega brezžičnega polnilnika, kot so še lani pri pametnem telefonu Xiaomi 14.

Snovalci pametnega telefona Xiaomi 15 so prepričani, da je njegov manjši zaslon v primerjavi z večino premijskih telefonov pravzaprav prednost. Foto: Gaja Hanuna

Prednosti nadgrajenih algoritmov

Ljubitelji mobilne fotografije bodo z zadovoljstvom sprejeli izboljšave telefoto kamere. Ta ima zdaj nov 28-nanometrski senzor, ki obeta še boljše posnetke zlasti pri portretih in posnetkih od blizu – pa že pri štirinajstki jim ni bilo kaj očitati. Z novincem so posnetki vendarle boljši kot pri štirinajstki in razloga sta enaka kot pri drugih premijskih telefonih, ki smo jih spoznali letos: učinkovitejši algoritmi in zmogljiv procesor, ki omogoča njihovo zahtevno izvajanje.

Pri kamerah še vedno sodeluje nemška Leica, ki med drugim ponuja znana dva fotografska načina: Leica Authentic, ki vzdržuje naravne barve, in Leica Vibrant, ki jih še poživi. Fotografije so največkrat zelo dobre, tudi v portretnem načinu, k čemur zagotovo prispeva tudi Leicino znanje na tem področju. Fotografijam s pametnim telefonom Xiaomi 15 pravzaprav ni kaj očitati tudi v zahtevnejših pogojih – dokler ne vidite tistih, ki jih naredi Xiaomi 15 Ultra, ki je brez dvoma še nekaj korakov naprej, a ima za 400 evrov višjo priporočeno redno maloprodajno ceno (o Ultri podrobneje drugič).

Tudi pri tej seriji Xiaomijevih pametnih telefonov v razvoju kamer ter programske opreme in algoritmov za obdelavo fotografij in videa ekskluzivno sodeluje nemški proizvajalec fotografske opreme Leica. Foto: Gaja Hanuna

Manjše je lahko več

Xiaomi 15 ohranja diagonalo velikosti 16,2 centimetra (6,36 palca), kar ga uvršča med manjše premijske telefone. Zaslon je kljub temu za odtenek večji, ker jim je uspelo zožiti okvir, in tako zdaj zaslon zaseda že skoraj 95 odstotkov površine sprednje strani.

Premijskemu videzu pametnega telefona prispevata steklo in aluminij kot osnovna materiala, odpornost proti vodi in prahu pa potrjuje standard IP68. Mehanskim poškodbam se upira Xiaomijevo lastno steklo Dragon Crystal Glass.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 15 Foto: Gaja Hanuna

Okrepljeni HyperOS

Že ob nakupu je nameščen operacijski sistem Android 15 z nadgrajenim najnovejšim Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom HyperOS 2.0. Ta je še vedno zelo specifičen, njegovi privrženci pa se lahko hitro prepričajo, da prinaša optimizacije in funkcijske novosti – tudi takšne "igrače", kot so dinamična ozadja in še nekatere funkcije, ki jih opisujejo z umetno inteligenco. Med njimi je veliko Googlovih (ali razvitih skupaj z Googlom), s čimer tako sledijo trendom, ki smo jih zasledili na drugih letošnjih premijskih pametnih telefonih.

Programske nadgradnje bodo zagotavljali še štiri leta, varnostne popravke pa še eno leto dlje.

Xiaomi 15

Dimenzije: 152,30 x 71,20 x 8,08–8,48 milimetra

Masa: 190 gramov

Zaslon: LTPO OLED, diagonala 16,15 centimetra (6,36 palca), razmerje stranic 20 : 9, ločljivost 1,5K (1.200 x 2.670 pik), ena milijarda barv, osvežitev slike od enega do 120 hercev, vzorčenje dotika 300 hercev, svetilnost do 3.200 nitov, 460 pik na palec, več certifikatov TÜV Rheinland za očem prijazen zaslonski prikaz, varovalno steklo Xiaomi Dragon Crystal Glass

Procesor: trinanometrski osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite, grafični koprocesor Adreno 830

Pomnilnik: 12 gigabajtov, LPDDR5X

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.0

Operacijski sistem: Android 15 s Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom HyperOS 2.0, štiri leta programskih nadgradenj, pet let varnostnih popravkov

Kamera zadaj: trojna – glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.6, goriščna razdalja 23, 28 ali 35 milimetrov, velikost tipala 1/1,31) in dinamičnim senzorjem Light Hunter 900, telefoto/makro kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/2.0, goriščna razdalja 60, 120 ali 230 milimetrov, velikost tipala 1/2,75) in 2,6-kratno optično povečavo ter ultraširoka z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/2.2, goriščna razdalja 14 milimetrov, velikost tipala 1/2,76); vse tri kamere z optično stabilizacijo slike; glavna kamera podpira snemanje videa do ločljivosti 8K s 24 sličicami v sekundi, preostali dve pa do ločljivosti 4K s 60 sličicami v sekundi

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik, pika na sredini pri zgornjem robu zaslona, podpora za snemanje videa v ločljivosti do 4K s 60 sličicami v sekundi

Akumulator: silicij-ogljikova, neodstranljiva, nazivna zmogljivost 5.400 miliamperskih ur, hitro 90-wattno žično polnjenje, hitro 50-wattno brezžično polnjenje, desetwattno povratno žično polnjenje

Povezljivost: Dual SIM (namesto SIM2 je lahko eSIM), 5G, WiFi 7, Hotspot, Bluetooth v5.4, USB 3.2 Gen 1 Type-C, ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Barve: zelena, bela, črna, tekoče srebrna

Cena: 1.099 evrov (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji), darilo: skiro v vrednosti 399 evrov pri nakupih pri proizvajalcu do konca marca

Vir podatkov: Xiaomi

Desna stran pametnega telefona Xiaomi 15 Foto: Gaja Hanuna

Novosti pod zaslonom

V primerjavi z lanskim pametnim telefonom Xiaomi 14 se je Xiaomi 15 poslovil od optičnega čitalnika prstnih odtisov. Namesto njega je zdaj pod zaslonom ultrazvočni, ki deluje hitreje, bolj zanesljivo in brez morebitnih svetlečih stranskih učinkov.

Novi Xiaomi 15 (za razliko od lanskega predhodnika) podpira najnovejši brezžični standard WiFi 7, ki predvsem na frekvenčnem območju šestih gigahercev obljublja občutno hitrejše podatkovne prenose.

Ljubitelji mobilne fotografije bodo z zadovoljstvom sprejeli nov 28-nanometrski senzor na telefoto kameri, ki obeta še boljše posnetke – zlasti pri portretih in posnetkih od blizu. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Xiaomi 15 je brez dvoma eden izmed najzmogljivejših pametnih telefonov te velikosti, ki ne skopari z zaželenimi lastnostmi. Premijski telefoni imajo večinoma tendenco večjih zaslonov, zato bo Xiaomi 15 zanimiv zlasti tistim, ki jim velikost petnajstke zadošča ali mu njegove kompaktne mere predstavljajo prednost. Vzdržnost njegovega akumulatorja ter možnosti hitrega polnjenja, čeprav po novem brez priloženega žičnega polnilnika, so tudi pomembna prednost.

Na pametnem telefonu Xiaomi 15 je nameščen operacijski sistem Android 15, čez njega pa najnovejša različica Xiaomijevega uporabniškega vmesnika HyperOS. Foto: Gaja Hanuna

Čeprav Xiaomi 15 prinaša kar nekaj izboljšav glede na lanski Xiaomi 14, ravno Xiaomi 14 ostaja njegov zelo velik tekmec. Cena novega pametnega telefona Xiaomi 15 je sicer konkurenčna, a za tiste, ki imajo Xiaomi 14, je najbrž še vedno previsoka in jih bo prepričala, da bo za eno leto (ali morda celo dlje, odvisno od proračuna) tudi Xiaomi 14 še vedno odlično opravljal poslanstvo.

A če je tako ali tako čas za zamenjavo telefona in ne hrepenite po čim več zaslonskega prostora, je Xiaomi 15 vsekakor naprava, ki bi izpolnila pričakovanja.

Kaj nam je bilo všeč:

- hitro polnjenje (tudi sicer vzdržljivega) akumulatorja,

- zelo primeren za ljubitelje kompaktnih pametnih telefonov,

- hiter in zmogljiv procesor,

- že v osnovnem modelu 512 gigabajtov shrambnega prostora.

Kaj nam ni bilo všeč

- potenciale in prednosti hitrega polnjenja akumulatorja je mogoče izkoristiti le z ustreznim polnilnikom, ki ob nakupu ni priložen..