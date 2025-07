Avtomobilski proizvajalci pogosto pridobijo vozila konkurence, jih razdrejo in podrobno analizirajo. Še nekaj let nazaj pa bi se zdelo domala nemogoče, da bi sloviti Ferrari želel analizirati kitajski avtomobil.

To pa se dogaja zdaj, ko so fotografi na vhodu pred Ferrarijevo poslopje v Maranellu ujeli rumenega xiaomija SU7 ultra. Športna različica modela SU7 je postavila nov rekord med električnimi vozili na Nordschleifu, kjer so rezultat porsche taycana izboljšali za tri sekunde. Tudi pri Ferrariju razvijajo svoj prvi električni avtomobil, ki bo sicer zamujal in ga predvidoma pripravljajo v omejeni seriji. Očitno pa v Maranellu želijo preiskati tudi notranjost xiaomija, ki ima sodeč po dosežkih na dirkališčih dober toplotni nadzor nad delovanjem baterije.

Kaj zmore kitajski električni športnik?

Serijski Xiaomi SU7 ultra je dolg 5,1 metra, širok 1,9 metra in ima tri metre medosne razdalje. Poganjajo ga trije elektromotorji s sistemsko močjo 1.138 kilovatov (več kot 1.500 "konjev") in do 1.770 njutonmetrov navora. Avtomobil do stotice pospeši v slabih dveh sekundah (uradno 1,97 sekunde), do dvesto kilometrov na uro pa v manj kot šestih sekundah. Najvišja hitrost je 350 kilometrov na uro.

Kapaciteta baterije je 93 kilovatnih ur, največja moč polnjenja pa teoretično do okrog 490 kilovatov. Kljub zelo veliki bateriji se lahko ta na ustrezni polnilnici od deset do 80 odstotkov napolni v le 11 minutah.

Xiaomi su7 ultra v Maranellu:

Foto: Weibo/Pinilusohan Foto: Weibo/Pinilusohan