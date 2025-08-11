Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 6 minut

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 4.00

6 ur, 6 minut

Po 20 letih od BMW h Kitajcem: zanimiv prestop znanega oblikovalca #foto

Xiaomi SU7 ultra | Prihodnji avtomobili Xiaomija bodo imeli očitno tudi pridih nemških oblikovalcev, kot je nekdanji BMW-jevec Kai Langer. | Foto Weibo/Lu Weibing

Prihodnji avtomobili Xiaomija bodo imeli očitno tudi pridih nemških oblikovalcev, kot je nekdanji BMW-jevec Kai Langer.

Foto: Weibo/Lu Weibing

Xiaomi je stran od BMW zvabil znanega oblikovalca Kaija Langerja, ki pa bo še naprej lahko delal v Münchnu.

Kai Langer je za BMW delal več kot 20 let. Bil je eden zaslužnih za nadvse vpadljiv in tudi brezčasen videz BMW-jeve serije i – to sta bila predvsem modela i3 in i8, prav tako pa je Langer sodeloval tudi pri enem novejših konceptov neue vision neue klasse.

Tako BMW kot Xiaomi prestopa uradno še nista komunicirala, je pa novico Langer sam objavil na omrežju LinkedIn. Sodeč po zapisu za Xiaomi dela že od 1. avgusta. Kakšne bodo natančno njegove naloge, še ni znano.

Kai Langer je pri BMW delal več kot 20 let. Foto: BMW

Xiaomi ima v Münchnu že svoje središče

"Po več kot 20 letih v BMW Group, kjer sem imel priložnost sodelovati pri številnih izjemnih projektih in prevzeti veliko odgovornosti, sem se odločil za nov izziv. S 1. avgustom se pridružujem enemu najnaprednejših in hitro rastočih tehnoloških velikanov na svetu. Xiaomi, ki je že močno uveljavljen na področju tehnologije in potrošniške elektronike, z izjemno uspešnim vstopom v avtomobilsko industrijo pa hitro širi svoje poslovanje, mi daje priložnost, da postanem pomemben del te zgodbe. Z veseljem in radovednostjo pričakujem nove možnosti, s katerimi bom lahko pomagal soustvarjati svetlo prihodnost …" je zapisal Langer.

Nemcu se ne bo treba seliti na Kitajsko, saj bo novo službo še naprej opravljal v Münchnu. Xiaomi je namreč letos na Bavarskem odprl svoje raziskovalno-razvojno središče za električne avtomobile. To središče vodi Rudolf Dittrich, še eden izmed veteranov BMW, ki je lani po 15 letih zapustil podjetje in se pridružil novi kitajski avtomobilski znamki.

