Slovesno na Slovaškem: Kia je električnega prvič izdelala v Evropi #foto

Kia EV4 Žilina | Prvi v Evropi izdelani primerek modela kia EV4. | Foto Kia

Prvi v Evropi izdelani primerek modela kia EV4.

Foto: Kia

Kia je na Slovaškem začela s proizvodnjo modela EV4, kar bo njihov prvi električni avtomobil iz evropske tovarne.

Kia EV3
Pred tovarno v slovaški Žilini je bilo v torek zvečer slovesno. Iz tovarne je pripeljal prvi serijski primerek modela EV4, to pa je za Kio pomemben mejnik. Avtomobil predstavlja prvo električno vozilo te znamke, ki so ga izdelali v Evropi. 

Korejci za nadgradnjo slovaške tovarne namenili 108 milijonov evrov

Kia je v svojo edino evropsko tovarno vložila 108 milijonov evrov, da so jo nadgradili za proizvodnjo električnih vozil. Model EV4, ki je klasična kombilimuzina, bodo izdelovali vzporedno z ostalimi modeli s klasičnimi pogoni. 

EV4 je dolg 4,43 metra, širok je 1,86 metra in visok 1,48 metra, s tem pa je podoben modelom kot je xCeed. Na voljo bo z dvema baterijama kapacitete 58 oziroma 81 kilovatnih ur, platforma avtomobila pa je podobno kot pri EV3 400-voltna.  

Kia EV4 Žilina | Foto: Kia Foto: Kia

Kia EV4 Žilina | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV4 Žilina | Foto: Kia Foto: Kia Kia EV4 Žilina | Foto: Kia Foto: Kia

