Xiaomi 14: velik napredek od že odličnega lanskega predhodnika

Ker pa je ultra občutno dražja, je za pričakovati, da bo Xiaomi 14 še vedno ostal zanimiva možnost za vse, ki iščejo premijski pametni telefon, a le ne želijo plačati najvišjih cen, in tiste, ki so jim veliki zasloni preprosto preveliki.

Xiaomi 14 ima namreč lepo število lastnosti, ki jih pričakujemo pri najboljših pametnih telefonih, a za razliko od večine svojih najbližjih tekmecev, katerih premer zaslona se giblje okrog 17 centimetrov (6,7 palca), ima Xiaomi 14 premer zaslona skoraj en centimeter manj, zato lažje sede tudi v kakšno manjšo roko.

Video: odpiranje zavojčka povsem novega pametnega telefona Xiaomi 14 (video: Gaja Hanuna)

Presežniki od procesorja do zaslona

Glavni aduti pametnega telefona Xiaomi 14 so tri kamere na zadnji strani, ki jih je razvil nemški proizvajalec fotografske opreme Leica. Xiaomi tako pri svojih premijskih telefonih nadaljuje in nadgrajuje sodelovanje, ki se je začelo predlansko pomlad.

To pa vsekakor ni vse, na kar je Xiaomi 14 lahko upravičeno ponosen: poganja ga trenutno najzmogljivejši mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, slika na njegovem zaslonu AMOLED se osvežuje do 120-krat v sekundi in je lepo vidna tudi pod močno sončno svetlobo, saj svetilnost v določenih okoliščinah dosega tri tisoč nitov (kandel na kvadratni meter). Najpogosteje so te vrednosti svetilnosti nižje, a je Xiaomi 14 brez dvoma pametni telefon s svetlim in preglednim zaslonom.

Xiaomi 14 se lahko med drugim pohvali tudi z visoko svetilnostjo zaslona, ki bo tako ostal viden in pregleden celo pod močno sončno svetlobo. Foto: Gaja Hanuna

Moči mu ne zmanjka, polni se hitro

Vsakega spoštovanja sta vredna tudi akumulator (4.610 miliamperskih ur), ki mu celodnevno in neredko celo daljše intenzivno delo ni nepremostljiva ovira, in podpora za hitro 90-wattno polnjenje s priloženim polnilnikom. Ko smo Xiaomi 14 izpraznili skoraj do nič (kar sicer ni najboljše za dolgoživost njegovega akumulatorja), smo ga napolnili do vrha v manj kot tri četrt ure.

Xiaomi 14 lahko polnimo tudi brezžično, a seveda počasneje (50 wattov), lahko pa svojo energijo podari drugim napravam, ki podpirajo brezžično polnjenje (deset wattov).

Priloženi 90-wattni polnilnik omogoča res hitro polnjenje, brezžično polnjenje pa je nekoliko počasnejše, a vendarle med hitrejšimi svoje vrste. Foto: Gaja Hanuna

Ni vse v lepoti

V primerjavi z lanskim predhodnikom je videti, da na pametnem telefonu Xiaomi 14 kamere na zadnji strani še nekoliko bolj odstopajo od ohišja, a bolj kot podoba, ki morda ne bo vsakogar navdušila, je pomembno, da se ponaša tudi z največjo možno deklarirano odpornostjo na vodo in prah – IP68.

Sprememba glede na lanskega predhodnika je tudi podpora za USB 3.2 (Xiaomi 13 je podpiral zgolj USB 2.0), kar se takoj zazna ob prenosu datotek med telefonom in zunanjo napravo. Za povezovanje z drugimi napravami skrbijo še WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC in infrardeči vmesnik.

Že ob prvem vklopu novega pametnega telefona Xiaomi 14 proizvajalec opozori na svoj operacijski sistem. Foto: Gaja Hanuna

HyperOS – nov, a s staro podobo

Nov Xiaomijev vrhunec poganja Xiaomijev operacijski vmesnik HyperOS, ki temelji na operacijskem sistemu Android 14 in obljublja številne izboljšave, predvsem pri varnosti, intuitivnosti rabe in povezovanju z drugimi napravami. Čeprav snovalci pojasnjujejo, da so ga razvijali sedem let in da je jedro operacijskega sistema HyperOS kombinacija Linuxa in platforme za internet stvari, se ne moremo izogniti vtisu, ki smo ga dobili med (kratkim) preizkusom, da je po svojih izbirnikih in podobi HyperOS skoraj povsem enak kot prejšnji Xiaomijev uporabniški vmesnik MIUI. Očitno bodo novosti in prednosti tega operacijskega sistema še razvijali.

Xiaomi napoveduje štiri leta podpore z nadgradnjami in pet let podpore z varnostnimi popravki. Kot se za današnje premijske telefone spodobi, podpira tudi Xiaomi 14 delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G) in delo z dvema karticama SIM, pri čemer je drugo mogoče nadomestiti z eSIM. Pod zaslonom je optični čitalnik prstnih odtisov, ki svoje poslanstvo varovanja dostopa do naprave opravlja zanesljivo in odzivno.

Video: sprehod po izbirnikih pametnega telefona Xiaomi 14, na katerem teče Xiaomijev operacijski sistem HyperOS (video: Gaja Hanuna)

Tudi pri kamerah viden napredek glede na lanskega predhodnika

In zdaj h kameram. Glede sprednje ni kaj veliko za povedati, ima ločljivost 32 milijonov pik in je enaka tisti na lanskem predhodniku Xiaomi 13, a pri Xiaomiju pojasnjuje, da bodo programske izboljšave poskrbele za to, da bodo pri štirinajstki posnetki s sprednjo kamero boljši kot pri lanski trinajstki.

Pri trojčku kamer zadaj, ki jih podpisuje Leica, pa je kar nekaj novosti, ki jih bodo veseli predvsem videofili. Xiaomi 14 namreč zna posneti video z ločljivostjo 4K s 60 slikami v sekundi, kar je bilo za predhodnika nedosegljivo. Glavna kamera na zadnji strani ima tipalo z ločljivostjo 50 milijonov pik, Summilux leče in optično stabilizacijo slike. Tudi telefoto kamera ima optično stabilizacijo slike in tipalo z ločljivostjo 50 milijonov pik, omogoča pa do 3,2-kratno optično povečavo. Trojček zaključuje širokokotna kamera z enako ločljivostjo tipala.

Zgornja stran pametnega telefona Xiaomi 14 Foto: Gaja Hanuna

Leica ni sodelovala samo pri razvoju kamer, temveč tudi pri razvoju pripadajoče programske opreme. V pestrem naboru načinov za slikanje sta, kot smo pri Leici že vajeni, na voljo dva njihova načina – Leica Vibrant ima bolj poudarjene barve, Leica Authentic pa si prizadeva čim natančneje upodabljati barve. Poseben način za nočno slikanje je še posebej prirejen za ustvarjanje prepričljivih fotografij v okoljih z malo svetlobe.

Fotogalerija: nočne fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami pametnega telefona Xiaomi 14 v načinu Leica Vivid (foto: Srdjan Cvjetović)

Fotogalerija 1 / 4

Pametni telefon Xiaomi 14

Dimenzije: 152,8 x 71,5 x 8,2 milimetra

Masa: 193 gramov

Procesor: štirinanometrski Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, osemjedrni (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520), grafični procesor Adreno 750

Pomnilnik: 12 gigabajtov, UFS 4.0

Shrambni prostor: 512 gigabajtov

Zaslon: CrystalRes AMOLED, ločljivost 1.200 x 2.670 pik, premer 6,36 palca (16,15 centimetra), površina 97,6 kvadratnega centimetra, delež površine zaslona na sprednji strani 89,3 odstotka, 68 milijard barv, dinamično osveževanje slike od 1- do 120-krat v sekundi ali izbira 60 ali 120 hercev, Dolby Vision, HDR10+, svetilnost 3.000 nitov (v določenih okoliščinah),

Operacijski sistem: HyperOS, nadgrajen na Android 14

Kamere zadaj: glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/1.6, 23 milimetra (široka), lasersko samodejno ostrenje, optična stabilizacija slike, tipalo Light Fusion 900; telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/2.0, 75 milimetra, žariščna razdalja od 10 centimetrov, optična stabilizacija slike, do 3,2-kratna optična povezava; ultraširoka kamera s kotom 115 stopinj in ločljivostjo 50 milijonov pik, f/2.2, 14 milimetrov; leče Leica, HDR, panorama; video: 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik, f/2.0, 22 milimetra (široko), 0,7 mikrometra, HDR, panorama, video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS

Zvok: stereo zvočnika, 24-bit/192kHz Hi-Res, Snapdragon Sound, brez analognega (3,5-milimetrskega) vhoda

Povezave: WLAN (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive), NFC, infrardeči vmesnik, USB-C 3.2, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), Dual nano-SIM ali nano-SIM in eSIM

Senzorji: optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, akcelerometer, senzor bližine, žiroskop, kompas, barometer

Odpornost: IP 68

Akumulator: litij-polimerski, neodstranljiv, zmogljivost 4.610 miliamperskih ur, hitro žično polnjenje (90 wattov), brezžično polnjenje (50 wattov), povratno brezžično polnjenje (10 wattov)

Barve: črna, bela, žadno zelena

Cena: 1.099 evrov (priporočena redna maloprodajna cena), 200 evrov popusta pri proizvajalcu do 5. marca 2024

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 14 Foto: Gaja Hanuna

Več kot samo kabel

V zavojčku poleg telefona najdemo še orodje za SIM-kartico, zelo skromno dokumentacijo in povezovalni kabel USB, a tudi 90-wattni polnilnik (4,5 ampera in do 20 voltov), ki omogoča res hitro polnjenje akumulatorja.

Priložen je tudi siv neprosojen ovitek, ki se je, vsaj pri zelenem telefonu, ki smo ga preizkušali, izkazal za zelo dobrodošlega, saj se brez njega na zadnji strani telefona pozna skoraj vsak prstni odtis.

Zadnja stran pametnega telefona Xiaomi 14 v zaščitnem ovitku, ki je priložen v zavojčku s telefonom. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Kombinacija najzmogljivejšega mobilnega procesorja in hitrega pomnilnika zagotavlja, da je Xiaomi 14 občutno hitrejši od lanskega modela Xiaomi 13 in se lahko povsem enakomerno kosa z najhitrejšimi pametnimi telefoni. Tega bodo zagotovo veseli tudi ljubitelji zahtevnih iger, ki običajno hrepenijo po najvišji zmogljivosti, a to je le del lastnosti, ki smo jih opisali v prejšnjih vrsticah in ga nedvomno uvrščajo med najboljše pametne telefone.

Cenovno je Xiaomi 14 sicer zajadral v štirimestne evrske vode, a ob vsem, kar ponuja, nas to niti ne bi smelo motiti. Njegova zelo pomembna prednost je tudi, da vse svoje dobrote in moč ponuja v dimenzijah, ki niso med največjimi in se zato udobno prilega v vsako roko, tudi kakšno nežnejšo in manjšo.

Kaj nam je bilo všeč:

- opazni napredek glede na lanskega predhodnika,

- zmogljiv, zanesljivo delovanje,

- kamere Leica na zadnji strani,

- vzdržljiv akumulator, učinkovito polnjenje,

- priložena hitri polnilnik in ovitek.

Kaj nam ni bilo všeč:

- kamere zadaj vidno odstopajo,

- na ohišju zadaj se nabirajo in vidijo prstni odtisi,

- na prvi pogled HyperOS ni drugačen kot MIUI.

