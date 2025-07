Samsung Galaxy Z Fold7: pregibna mojstrovina

S svojim novim prestižnejšim pregibnim pametnim telefonom Galaxy Z Fold7 je Samsung odpravil skoraj vse pomisleke, ki smo jih kadarkoli imeli o pregibnih telefonih. Dobrih šest let od pojava prvega Samsungovega pregibneža je bila morda res malo dolga doba za izpopolnjevanje, a ni nobenega dvoma, da se je čakanje splačalo in da ga je doseženi cilj opravičil.

Uspelo jim je! Samsungu je s svojim najnovejšim najzmogljivejšim pregibnim telefonom Samsung Galaxy Z Fold7 uspelo ustvariti pregibni telefon, ki na videz (ko je prepognjen, seveda) sploh več ne odstopa od klasičnih pametnih telefonov ("zidakov").

Začetek zaslona z nasveti, ki ga Samsung Galaxy Z Fold7 ponudi neposredno po prvem zagonu in začetni namestitvi. Foto: Srdjan Cvjetović

Končno zunanji zaslon prave velikosti

Še več, v zadnjem letu jim je uspelo odpraviti skoraj vse pomisleke, ki smo jih še imeli ob lanskem neposrednem pregibnem predhodniku Fold6. Tako notranji kot tudi zunanji zaslon je večji in izkorišča skoraj vso razpoložljivo površino, predvsem pa zaprtemu zaslonu ne moremo več očitati, da bi bil preozek za udobno uporabo.

Spomnimo se, pri prejšnjih Samsungovih foldih je bil zaslon občutno manjši, kar ni ustvarjalo najprepričljivejšega vtisa, a je sedmica to korenito spremenila. Pravzaprav je širina prepognjenega sedmega folda ravno pravšnja, da ga takrat lahko uspešno upravljamo samo z eno roko.

Tako notranji kot tudi zunanji zaslon (na fotografiji) izkorišča skoraj vso razpoložljivo površino. Foto: Ana Kovač

Tanjši, lažji in s pregibom, ki ga skoraj spregledamo

Ko postavimo na mizo ali vzamemo v roko najnovejši fold in trenutnega nepregibnega Samsungovega paradnega konja Galaxy S25 Ultra, bomo na prvi, drugi in tretji pogled zelo težko ugotovili, kateri od njiju je pregibnež in kateri ne. Oba sta elegantna in očem prijazna.

Samsung Galaxy Z Fold7 je vidno tanjši od svojega lanskega predhodnika Fold6 in primerljive debeline kot nepregibni Samsung Galaxy S25 Ultra, ki mu je brez dvoma glede marsičesa vzornik. Še več, fold sedme generacije je celo tri grame lažji od letošnje Samsungove ultre in več kot 20 gramov lažji od lanskega Fold6. In še nekaj: ob odprtem telefonu je pregib zdaj že skoraj povsem neopazen in ga celo s prstom skoraj ne moremo več zaznati.

Sedmi Samsungov fold se po merah lahko že povsem enakovredno primerja s klasično obliko pametnega telefona. Na fotografiji Samsung Galaxy S26 Ultra v zaščitnem ovitku (levo) in Samsung Galaxy Z Fold7 (desno). Foto: Ana Kovač

Vitkost zahteva odrekanja

Te izjemne vitkosti Samsungovega zmogljivejšega pregibnega postavneža (Samsung ima tudi pregibne telefone serije Flip) pa ni bilo mogoče doseči brez nekaj odrekanja. Sedmi fold tako nima več podpore za pisalo S Pen, za katerega preprosto ni bilo več prostora.

Že res, da vsako dobrino začnemo veliko bolj ceniti, ko ostanemo brez nje, toda, bodimo odkriti, koliko uporabnikov zares redno uporablja takšno pisalo?

Samsung Galaxy Z Fold7: vitkost in eleganca Foto: Ana Kovač

Prostora je zmanjkalo tudi za večji akumulator, ki ostaja na nazivni zmogljivosti 4.400 miliamperskih ur. Ob obeh zaslonih, predvsem tistem velikem, ko je sedmi fold odprt, se takšna zmogljivost ne zdi ravno silno močna, zato se bo treba zavedati, da bosta dva dneva pripravljenosti prej izjema kot pravilo, zlasti če se odločimo predvsem za uporabo velikega zaslona.

Po drugi strani pa moramo Samsungu priznati, da je za litij-ionski akumulator takšne debeline takšna zmogljivost lep dosežek – večje zmogljivosti ob nespremenjenih dimenzijah bi zahtevale uporabo silicij-ogljikovih akumulatorjev.

Video: spoznavanje pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7

Nova raven Samsungove pregibne mobilne fotografije

Toda prednosti in novosti novega folda je zagotovo veliko več kot slabosti. Poleg elegantne oblike so med pomembnejšimi zagotovo izboljšave na kameri, zaradi katerih ta Samsungov pregibnež glede fotografije in videa ne zaostaja več na veliki razdalji, kot je bilo to pri njegovih predhodnikih in celo še pri lanski šestici.

Glavna kamera je namreč enaka kot pri premijskem Samsungu Galaxy S25 Ultra, ki v večini primerov, skupaj s telefoto kamero z ločljivostjo deset milijonov pik in širokokotno kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik, dela zagotovo povsem dobre fotografije. Opazna razlika nastopi pri povečevanju (zoomiranju), kajti optična povečava sega le do trikratne povečave – kar je več kot to, je digitalno, in večja ko je povečava, slabši so rezultati.

Trojček glavne kamere na pregibnem pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Selfi kameri izstopili iz nevidnega

Poleg trojčka glavne kamere na zadnji strani ima, enako kot prejšnji foldi, Fold7 še eno kamero na zunanjem in eno na notranjem zaslonu. Selfi kameri nista več skriti pod zaslonom, temveč sta vidni kot črna pika ob zgornjem robu zaslona – pri zunanjem zaslonu prav na sredini, pri notranjem pa na sredini desne polovice pregibnega zaslona.

Pod zaslonom ni niti čitalnika prstnih odtisov, ki je svoj dom našel na tipki za vklop in izklop na desni od obeh zaslonov.

Črna pika na sredini zgornjega roba zaslona pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 je kamera za snemanje selfijev. Foto: Ana Kovač

Pripravljen na vsaj sedem let izzivov

Na pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 je nameščen najnovejši operacijski sistem Android 16, nad njim pa najnovejša, osma po vrsti, različica Samsungovega uporabniškega vmesnika One UI. Kakor so nas že navadili Samsungovi premijski pametni telefoni, bo tudi Fold7 prejemal sedem let varnostnih popravkov in nadgradenj operacijskega sistema.

Ravno tako ima Fold7 vse dobrote Googlove in Samsungove umetne inteligence, s katerimi so obogatili svoje premijske telefone serije Galaxy S, katerih premiera je bila januarja. Nekatere so celo izboljšali za velike zaslone (npr. možnosti premikanja rezultatov celo med aplikacijami). Samsung je dal jasno vedeti, da bodo funkcije umetne inteligence ostale brezplačne, a ni povsem jasno, ali se to nanaša na vse ali samo njihove. Google sicer (še) ni napovedal takšnih sprememb, a jih tudi ni izrecno izključil.

Spodnja stran prepognjenega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Samsung Galaxy Z Fold7

Dimenzije: odprt 158,4 x 143,2 x 4,2 milimetra, prepognjen 158,4 x 72,8 x 8,9 milimetra

Masa: 215 gramov

Ohišje: napredni Armor-aluminij, Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 na zadnji površini, Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 na sprednji površini

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 16, Samsungov uporabniški vmesnik One UI 8

Shrambni prostor: 256 ali 512 gigabajtov

Notranji (glavni) zaslon: osempalčni (20,32-centimetrski) pregibni QXGA+ Dynamic LTPO AMOLED 2X, ločljivost 1.968 x 2.184 pik, gostota 368 pik na palec, prilagodljiva osvežitev do enega do 120 hercev, podpora za HDR10+, svetilnost do 2.600 nitov

Zunanji zaslon: 6,5-palčni (16,51-centimetrski) FHS+ Dynamic LTPO AMOLED 2X, ločljivost 1.080 x 2.520 pik, gostota 422 pik na palec, osvežitev do 120 hercev, razmerje stranic 21:9

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 200 milijonov pik, f/1.7, velikost slikovnih pik 0,6 mikrometra, samodejno ostrenje s štirimi slikovnimi pikami (Quad Pixel autofocus), optična stabilizacija slike (OIS) vidni kot 85 stopinj; ultraširokokotna z ločljivostjo 12 milijonov pik, f/2.2, vidni kot 120 stopinj, samodejno ostrenje z dvema slikovnima pikama (Dual Pixel AF), velikost slikovnih pik 1,4 mikrometra; teleobjektivna kamera z ločljivostjo deset milijonov pik, f/2.4, velikost slikovnih pik 1,0 mikrometra, samodejno ostrenje z zaznavanjem faze (PDAF), optična stabilizacija slike (OIS), trikratna optična povečava in še desetkratna digitalna povečava

Kamera spredaj: glavna kamera z ločljivostjo deset milijonov pik, f/2.2, velikost slikovnih pik 1,12 mikrometra, vidni kot 100 stopinjKamera na zunanjem zaslonu: kamera za selfije z ločljivostjo deset milijonov pik, f/2.2, velikost slikovnih pik 1,12 mikrometra, vidni kot 85 stopinj

Akumulator: dvojni litij-ionski, nazivna zmogljivost 4.400 miliamperskih ur, 25-wattno žilno polnjenje, 15-wattno brezžično polnjenje, 4,5-wattno povratno brezžično polnjenje

Povezljivost: 5G, LTE, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, do dve kartici manoSIM in več kartic eSIM, sočasno v omrežju do dve izmed vseh, NFC, GPS

Senzorji: kapacitivni senzor prstnih odtisov (stranski), pospeškomer, barometer, žiroskopski senzor, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor bližine, senzor svetlobe

Varnost: Samsung Knox s Samsung Knox Vault

Odpornost na prah in vodo: IP48 (na podlagi laboratorijskih preizkusnih pogojev za potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut; ni priporočljivo za uporabo na plaži ali v bazenu; odpornost naprave na vodo ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi običajne obrabe; odporen na delce prahu nad enim milimetrom)

Barve: modra (Blue Shadow), srebrna (Silver Shadow) in črna (Jet Black)

Cena: 2.099 evrov za 256 gigabajtov shrambnega prostora, 2.219 evrov za 512 gigabajtov shrambnega prostora (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo

Vir: Samsung Slovenija

Zgornja stran prepognjenega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Do polnega akumulatorja ni najhitrejši, a pri delu vztrajno in zanesljivo

Zapisali smo že, da je akumulator na sedmem foldu ostal na 4.400 miliamperskih ur, a je še bolj pod najboljšimi ostala hitrost polnjenja: žična na 25 wattih, brezžična pa na 15. Tudi to je najverjetneje posledica lovljenja čim tanjše podobe, a se moramo zato sprijazniti s tem, da si polnjenje vzame nekaj več časa kot pri kakšnem drugem (tudi Samsungovem) premijskem telefonu.

Zadnja kamera gleda precej ven nad površino, zato bodite pripravljeni, da bo ob prepognjenem telefonu z zaslonom navzgor ta zelo nestabilen na mizi. Zdravilo: položite telefon z zaslonom navzdol.

Samsung se je odločil za 12 gigabajtov pomnilnika, čeprav tekmeci s 16 gigabajti niso več popolna eksotika, a je tudi 12 gigabajtov razkošna količina, ki skupaj s trenutno najzmogljivejšim mobilnim procesorjem zagotavlja hitro, odzivno in zanesljivo delovanje.

Zavojček prodajnega kompleta pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Napredek ima ceno – dobesedno

Ne bo odveč (še enkrat) poudariti, da je Fold7 velik preskok naprej od lanske šestice, ki je ob svojem zagonu predstavljala le korak ali dva naprej, ne pa velike spremembe, ki jo je prinesla sedmica. Zanesljivo lahko rečemo, da je Fold7 dovršena naprava, zaradi katere bo ta Samsungov pregibnež lahko dostojno tekmoval z njihovim nepregibnim silakom Samsung Galaxy S25 Ultra in morda začel oblikovati drugačne potrošniške trende in preference v korist pregibnih telefonov.

Ostaja pa le še ena resna ovira: cena. Ta je višja kot pri ultri in že pri osnovni izvedbi presega priporočeno redno maloprodajno ceno dva evrska tisočaka. Odgovor na vprašanje, ali je to upravičeno ali ne, bi sprožil vročo debato, zato je še dobro, da operaterji ponujajo nekoliko nižje cene ob vezavi naročniškega razmerja.

Desna stran pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Če pa ste pripravljeni na takšno naložbo in iščete najboljši pregibni telefon ta trenutek, je Samsung Galaxy Z Fold7 najresnejši kandidat. Ni še popoln (ali popolnost sploh obstaja?), a se je popolnosti zelo približal.

Ne verjamete, da gre za resnično velik napredek? Dovolj je, da primerjate prve Samsungove pregibneže iz leta 2019 in novi Fold7 – noč in dan. Če so nas pred šestimi leti pregibni telefoni navduševali zgolj kot zamisel, Fold7 zdaj (končno in bolj kot kadarkoli doslej) prepriča tudi kot odličen predstavnik svojega razreda.

Zaslon odprtega pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold7 Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo tenek in lahek za svoj format,

- tako notranji kot zunanji zaslon izkoriščata skoraj celotni razpoložljivi površini,

- pregib je ob odprtem telefonu skoraj nezaznaven,

- enaka glavna kamera kot pri Samsung Galaxy S25 Ultra,

- vse običajne prednosti Samsungovega premijskega telefona: vrhunski zaslon, trenutno najzmogljivejši procesor, sedem let programske podpore in nadgradenj, Samsungova in Googlova umetna inteligenca …

Kaj nam ni bilo všeč:

- priporočena redna maloprodajna cena je višja, kot jo je imel Samsung Galaxy Z Fold6 ob svojem zagonu,

- kompromisi zaradi doseganja vitkosti: ni zmogljivejšega akumulatorja, počasno polnjenje, ni več podpore za pisalo S Pen,

- optična povečava samo trikratna, pri višjih digitalnih povečavah opazen padec kakovosti fotografij.