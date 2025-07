Xiaomi zunaj Kitajske in proti Evropi? Pred letom 2027 zagotovo ne.

Xiaomi je z vstopom v avtomobilsko industrijo nepričakovano močno razburkal razmere na trgu. Že prvi model SU7 je bil na Kitajskem velika uspešnica, še večji potencial pa ima nedavno razkriti YU7. Xiaomijevi avtomobili na 800-voltni platformi so dobili tudi pozitivne ocene na mednarodnih testih.

Toda ker Xiaomi šele vzpostavlja svojo proizvodnjo in je za zdaj še vezan zgolj na eno tovarno, širitve zunaj Kitajske še nekaj časa ne bo. Kupci YU7 bodo morali v nekaterih primerih na avtomobil čakati tudi več kot eno leto, kar je sprožilo val nezadovoljstva.

Lei Jun, izvršni direktor Xiaomija, je potrdil dolgoročne apetite po vstopu na druge trge. Toda ključna naloga je gradnja tovarn in rešitev trenutnih proizvodnih ozkih grl. Pred letom 2027 zunaj Kitajske tako še ne bo mogoče kupiti električnega xiaomija.

Imajo eno, delajo drugo, načrtujejo še tretjo tovarno

Trenutno imajo le eno avtomobilsko tovarno, in sicer v predelu Pekinga. Ta tovarna pa ne more zadostiti prodajnim ciljem, ki jih je za letos podjetje že povečalo s 300 na 350 tisoč avtomobilov. Lani poleti so dobili dovoljenje za gradnjo nove tovarne, za katero pa uradno še ni znano, kdaj jo bodo postavili. Obe tovarni bosta imeli letno proizvodno kapaciteto po 150 tisoč avtomobilov, kar skupaj torej ustreza trenutnim letnim prodajnim ciljem.

Zadnji mesec so zraven druge tovarne dobili še industrijsko zemljišče v površini več kot 485 tisoč kvadratnih metrov. Tam bodo predvidoma postavili še tretji proizvodni objekt. Čeprav Kitajci znajo graditi hitro, se tam proizvodnja prej kot leta 2026 ne bo začela.