Kako dolgo? Kupci norijo za avtomobilom, direktor pa postaja najbogatejši Kitajec.

Foto: Xiaomi Zdi se, da je avtomobilski svet prvič po Tesli dobil novo ime, ki je poskrbelo za svež veter in val navdušenja. Kitajski BYD sicer prodajno raste in se širi na globalne trge, a levji delež prodaje predstavljajo poceni malčki na kitajskem trgu. Xiaomi, ki je izkušeno industrijsko ime, a novinec v avtomobilski panogi, pa je dosegel eksploziven razcvet.

Ne zgodi se ravno pogosto, da bi obiskovalci na avtomobilski razstavi stali tudi dve uri v vrsti, le da bi lahko enega izmed avtomobilov videli v živo. Zgodilo se je lani, ko je Xiaomi javno razkril svoj prvi avtomobil SU7. Sledilo je neverjetno zanimanje, avtomobil je med Kitajci postal modna ikona, izposojajo si ga za poročne povorke in podobno. Še večji potencial ima novi model YU7. Pri tem pa ne gre zgolj za muho enodnevnico, saj tehnično in multimedijsko oba xiaomija obetata zares veliko. Napredno 800-voltno platformo, zmogljive lastne elektromotorje, velike in tudi trpežne baterije, ob vsem tem pa še udobje, povezljivost in vse tisto, kar od novega avtomobila danes želijo kitajski kupci.

Foto: Reuters

Ko so pri Xiaomiju objavili, da so že v prvi uri predprodaje za novi YU7 dobili skoraj 300 tisoč rezervacij, je delnica podjetja občutno narasla. Dosegla je nov rekord vrednosti. V zadnjem letu, ko se Xiaomi ukvarja z avtomobili, je vrednost delnice zrasla za 256 odstotkov. Vse hitre rezervacije bodo pri Xiaomiju seveda morali še pretvoriti v dejanska naročila in sklenjene pogodbe.

Ustanovitelj in izvršni direktor Xiaomija je 55-letni milijarder Lei Jun. Z zadnjo rastjo delnice je spet postal najbogatejši Kitajec. Pred meseci je zdrsnil s prvega mesta, ko je bil xiaomi SU7 udeležen v prometni nesreči s smrtnim izidom in nato del tudi obsežnejše preiskave. Premoženje Juna so v začetku leta ocenili na 440 milijard kitajskih juanov oziroma 52 milijard evrov.

Foto: Weibo

Lekcija Tesle: prehod na velikoserijsko proizvodnjo avtomobilov je pekel

Toda začetno navdušenje je le en del uspešne avtomobilske zgodbe, kar se je pred desetimi leti že pokazalo pri Tesli. Ta je z uvedbo modela 3 naletela na izjemno globalno zanimanje, nato pa nekaj mesecev s skrajnimi močmi lovila zahtevane proizvodne procese. Prehod na velikoserijsko proizvodnjo je Teslo potisnil na rob preživetja in Elon Musk se je takrat celo poigraval z mislijo, da znamko proda Googlu.

Za razliko od Tesle pa Xiaomi ni zagonsko podjetje, temveč velika družba s področja različnih produktov iz uporabne in zabavne elektronike. Podjetje torej ima sredstva za razvoj in postopno rast, ki jih čaka ob vhodu na avtomobilski oder. Kakšni bodo torej proizvodni izzivi?

Z izjemo nekaterih začetnih srečnežev morajo Kitajci trenutno na novi xiaomi SU7 čakati več kot 30 tednov.

Imajo eno, delajo drugo, načrtujejo še tretjo tovarno

Trenutno imajo le eno avtomobilsko tovarno, in sicer v predelu Pekinga. Ta tovarna pa ne more zadostiti prodajnim ciljem, ki jih je za letošnje leto podjetje že povečala s 300 na 350 tisoč avtomobilov. Lani poleti so dobili dovoljenje za gradnjo nove tovarne, za katero pa uradno še ni znano, kdaj jo bodo postavili. Obe tovarni bosta imeli letno proizvodno kapaciteto po 150 tisoč avtomobilov, kar skupaj torej ustreza trenutnim letnim prodajnim ciljem.

Zadnji mesec so zraven druge tovarne dobili še industrijsko zemljišče v površini več kot 485 tisoč kvadratnih metrov. Tam bodo predvidoma postavili še tretji proizvodni objekt. Čeprav Kitajci znajo graditi hitro, se tam proizvodnja prej kot leta 2026 ne bo začela.

Oba Xiaomijeva avtomobila SU7 in YU7 sicer prihajata z iste platforme "modena", a za YU7 so Kitajci po navedbah njihovih medijev na novo razvili okrog 90 odstotkov komponent. Vse to otežuje hitrejšo proizvodnjo, dokler celoten proces ni razvit.

Zato bo treba na Xiaomijeve avtomobile v Evropi počakati še vsaj nekaj let.