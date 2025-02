Dve uri, 10 tisoč prodanih: Kitajci z noro ceno prestrašili Porsche #foto

Xiaomi je po uspešnem začetku prodaje svojega prvega avtomobila SU7 izdelal še visokozmogljivo različico SU7 ultra, z njo postavil odlične čase na nemški stezi Nordschleife in zdaj avtomobil, ki je neposreden tekmec porsche taycanu, začel tudi uradno prodajati.

Kitajci so ob začetku prodaje za 35 odstotkov oklestili ceno iz predprodaje in dosegli svoj namen. Foto: Xiaomi

Ceno so v primerjavi z obdobjem prednaročil oklestili kar za 35 odstotkov, tako da je cena za električnega športnika zdaj 529.900 juanov (69 tisoč evrov). Kitajski proizvajalci sicer ob začetku prodaje pogosto znižajo cene iz preprodaje, toda nihče tega ni storil tako agresivno kot zdaj Xiaomi.

V dveh urah so za SU7 ultra prejeli deset tisoč naročil, kar je bil sprva njihov celoletni načrt prodaje.

Osnovni SU7 stane na Kitajskem od 215 tisoč juanov (28 tisoč evrov) naprej, lani pa so jih pri Xiaomiju prodali 139 tisoč.

Xiaomi bo SU7 čez nekaj dni pokazal tudi v Barceloni. Foto: Xiaomi

Najzmogljivejši xiaomi skoraj pol cenejši od osnovnega porsche taycana

Cenovno dostopnejši športni avtomobili kot je xiaomi SU7 ultra so na Kitajskem največji udarec za evropski Porsche. Lani so Nemci na Kitajskem prodali 56 tisoč avtomobilov, kar je bilo 28 odstotkov manj kot predlani. Osnovni taycan stane na Kitajskem 918 tisoč juanov (120 tisoč evrov), različica turbo S pa že 1,5 milijona juanov (197 tisoč evrov), turbo S pa 1,8 milijona juanov (236 tisoč evrov).

SU7 ultra je dolg 5,11 metra, medosje pa znaša tri metre. Poganjajo ga trije elektromotorji - sprednji ima moč 288 kilovatov, dva zadnja pa po 425 kilovatov. Najvišji navor znaša 1.770 Nm, najvišja hitrost pa kar 359 kilometrov na uro. Baterija tipa NMC ima kapaciteto 93 kilovatnih ur, ki se lahko od 10 do 80 odstotkov na ustrezni polnilnici napolni v le desetih minutah.

Oba xiaomija čez nekaj dni v Barceloni

Pri Xiaomiju so prek družbenega omrežja Weibo potrdili, da bodo avtomobila SU7 in SU7 ultra 3. marca pokazali tudi na kongresu v Barceloni. To bo prvo globalno usmerjeno razkritje za oba avtomobila in tudi prvič, da se bo Xiaomijev avtomobil uradno pojavil v Evropi. Vodstvo podjetja je v preteklosti napovedalo, da želi začeti prodajo v Evropi pred letom 2030, že pred tem pa bi lahko v posameznih regijah poizkusno začeli s prodajo manjšega števila avtomobilov.