Evropska unija z letom 2035 načrtuje konec prodaje klasičnih avtomobilov v Evropi. Medtem ko se zdi tak načrt že dolgo težko izvedljiv in postaja vse bolj jasno, da bo prehod trga na električna vozila trajal dlje od političnih želja iz Bruslja, se v ozadju načrtuje dodatna zaostritev trga. Že prihodnje leto bodo organi EU ponovno preučili, kako realistično je v Evropi zniževanje izpustov CO2 v segmentu prometa.

Zato je nov predlog presenečenje - po poročanju nemškega časnika Bild am Sonntag bi lahko Evropska unija že z letom 2030 prepovedala nove službene avtomobile z bencinskimi in dizelskimi motorji.

Je potrditev takega predloga sploh realna?

Tak načrt naj bi bil na ravni osnutka v Bruslju že pripravljen, je neuradno napovedal nemški časnik. Tak ukrep bi lahko neposredno vplival na okrog 60 odstotkov evropskega avtomobilskega trga, trg pravnih oseb pa je praviloma večji od obsega prodaje neposredno fizičnim kupcem. Pri električnih avtomobilih so bila do zdaj prav podjetja najpogostejši kupec, saj so na ta račun prejela tudi številne ugodnosti.

Evropska komisija bo predlog predvidoma že konec poletja predložila Evropskemu parlamentu, ki bi ga moral odobriti. Novo direktivo bi moral potrditi tudi Svet EU - ker tega sestavljajo predstavniki držav članic, bo potrditev malo verjetna.

Predlog poleg službenih avtomobilov vključuje tudi avtomobile za najem, kar bi imelo vpliv na vsa podjetja “rent-a-car”.