Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
19.10

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Živa Remic atletika

Nedelja, 10. 8. 2025, 19.10

3 minute

Atletika, EP do 20 let (Tampere)

Živa Remic pri 15 letih evropska mladinska podprvakinja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Živa Remic | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Petnajstletna slovenska atletinja Živa Remic je na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju na Finskem osvojila srebrno medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2:01,76 je postavila slovenski rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink sekunde, zlato pa za devet stotink.

To je njena druga medalja na velikih mladinskih tekmah v zelo kratkem obdobju, saj je 22. julija na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju prišla do zlate medalje v teku na 400 metrov.

V finalu na Finskem je prve štiri tekmovalke ločilo zgolj 23 stotink. Grosupeljčanka je zaostala le za Nemko Jano Marie Becker, ki je tekla 2:01,67, tretja je bila Italijanka Lorenza de Noni z 2:01,86. Na četrtem mestu je končala prva favoritinja, Španka Marta Mitjans, z 2:01,90. Slednja je edina med finalistkami, ki je doslej že tekla pod dvema minutama.

Remic se je v prvem krogu tekmovanja, ko se je suvereno uvrstila v finale, takoj postavila za vodilno tekmovalko in tudi tokrat je bilo tako. Tekla je za Britanko Shaikiro King, šele 250 metrov pred ciljem pa sta Slovenka in Mitjans prišli na čelo.

Remic je v ciljno ravnino vstopila na prvem mestu, Becker je nato s petega mesta pospešila in prehitevala tekmice do končnega slavja. Remic je zdržala napad preostalih dveh tekmic v boju za medalje.

V Skopju je prejšnji mesec prvo medaljo na velikih mladinskih tekmah v teku na stadionski krog osvojila z 52,21 sekunde. Tedaj je tekla državni rekord v kategoriji starejših in mlajših mladink in svojo dotedanjo rekordno rekordno znamko, ki jo je dosegla junija na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, izboljšala za dve stotinki.

Lia Apostolovski
Sportal Apostolovski z izidom sezone osma v Nemčiji
Vid Botolin
Sportal Botolin z osebnim rekordom tretji med Slovenci v zgodovini
Maja Mihalinec Zidar
Sportal Čeh, Šutej in Guček prepričljivi, Mihalinec Zidar se je poslovila z zmago
Živa Remic atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.