Živa Remic pri 15 letih evropska mladinska podprvakinja

Petnajstletna slovenska atletinja Živa Remic je na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju na Finskem osvojila srebrno medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2:01,76 je postavila slovenski rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink sekunde, zlato pa za devet stotink.

To je njena druga medalja na velikih mladinskih tekmah v zelo kratkem obdobju, saj je 22. julija na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju prišla do zlate medalje v teku na 400 metrov.

V finalu na Finskem je prve štiri tekmovalke ločilo zgolj 23 stotink. Grosupeljčanka je zaostala le za Nemko Jano Marie Becker, ki je tekla 2:01,67, tretja je bila Italijanka Lorenza de Noni z 2:01,86. Na četrtem mestu je končala prva favoritinja, Španka Marta Mitjans, z 2:01,90. Slednja je edina med finalistkami, ki je doslej že tekla pod dvema minutama.

Remic se je v prvem krogu tekmovanja, ko se je suvereno uvrstila v finale, takoj postavila za vodilno tekmovalko in tudi tokrat je bilo tako. Tekla je za Britanko Shaikiro King, šele 250 metrov pred ciljem pa sta Slovenka in Mitjans prišli na čelo.

Remic je v ciljno ravnino vstopila na prvem mestu, Becker je nato s petega mesta pospešila in prehitevala tekmice do končnega slavja. Remic je zdržala napad preostalih dveh tekmic v boju za medalje.

V Skopju je prejšnji mesec prvo medaljo na velikih mladinskih tekmah v teku na stadionski krog osvojila z 52,21 sekunde. Tedaj je tekla državni rekord v kategoriji starejših in mlajših mladink in svojo dotedanjo rekordno rekordno znamko, ki jo je dosegla junija na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, izboljšala za dve stotinki.