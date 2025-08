Peščica tistih s sto kupci na mesec, Kitajci v Sloveniji prvič v petnajsterici

Registracije novih avtomobilov v Sloveniji rastejo, realna prodaja stagnira, na vrhu sta po sedmih mesecih Volkswagen in Škoda, v prvi petnajsterici pa je prvič tudi kitajska avtomobilska znamka.

Foto: Gregor Pavšič Podobno kot v prvi polovici leta se je na avtomobilskem trgu začelo tudi drugo polletje, ki bo pestro predvsem jeseni. Na bruto avtomobilskem trgu, kjer podatki zavzemajo tudi vnovič vse bolj priljubljene enodnevne registracije, prednjačita Volkswagen, Škoda in Renault. V prvi peterici sta še Hyundai in Toyota.

Letos sta občutno rast registracij dosegla tako Hyundai kot Ford, sicer pa za zdaj v prvi deseterici ni večjih premikov. V njej je kot vodilna premijska znamka tudi še Audi. Tesla je zdrsnila na skupno 18. mesto, prvič pa je ob koncu julija v prvi petnajsterici tudi že kitajska znamka. To je Dongfeng, ki se je višje zavihtel predvsem na krilih križanca forthinga T5 in v manjši meri tudi električnega boxa. Na robu prve dvajseterice je še MG.

Volkswagen T-roc se v trenutni generaciji poslavlja in čaka na naslednika. Foto: Volkswagen

Kompaktni križanec kamiq sodi med ključne Škodine modele. Foto: Škoda

V prvih sedmih mesecih so le redki avtomobili na mesečni ravni zbrali več kot sto registracij, kar kaže tudi na razdrobljenost trga. Med spodnjimi, ki jim je to uspelo, sta tako kitajski forthing T5 (julija je izstopala pošiljka s 148 registracijami), pa tudi električni tesla model Y in peugeot e-208.

Avtomobili, ki imajo na mesečni ravni letos že več kot 100 registracij:

Majhni avtomobili: renault clio, citroen C3, peugeot 208, dacia sandero

renault clio, citroen C3, peugeot 208, dacia sandero Kompaktni SUV: r enault captur, škoda kamiq, peugeot 2008, dacia duster, volkswagen T-roc, volkswagen T-cross, toyota yaris cross

enault captur, škoda kamiq, peugeot 2008, dacia duster, volkswagen T-roc, volkswagen T-cross, toyota yaris cross Srednje veliki SUV: hyundai tucson, volkswagen tiguan, nissan qashqai, dongfeng forthing T5

hyundai tucson, volkswagen tiguan, nissan qashqai, dongfeng forthing T5 SUV: škoda kodiaq, tesla model Y

Za uvrstitev v prvo dvajseterico najuspešnejših modelov je trenutno potrebnih nekaj več kot 400 registracij. Dvajseto mesto drži volkswagen taigo s 429 registracijami. Kitajski forthing T5 jih ima po sedmih mesecih 408, v prvi dvajseterici za zdaj še ni izključno električnega avtomobila. Tesla model Y je letos v Sloveniji zbral 315 registracij.

Prvih dvajset avtomobilov z največ registracijami v 2025:

registracije v 2025 Renault Clio 1519 Škoda Octavia 1270 Renault Captur 1229 Škoda Kamiq 891 Škoda Kodiaq 799 VW Golf 733 Hyundai Tucson 694 VW Tiguan 691 Citroen C3 681 Peugeot 2008 638 Dacia Duster 600 VW T-Roc 594 VW T-Cross 578 Peugeot 208 562 Toyota Yaris Cross 495 Nissan Qashqai 464 VW Multivan 460 Ford tourneo custom 434 Kia Sportage 433 VW Taigo 429

Prvih dvajset znamk na trgu po št. registracij v 2025

2024 2025 VOLKSWAGEN 4841 5383 ŠKODA 3204 3975 RENAULT 3638 3725 HYUNDAI 1793 2059 TOYOTA 2113 1950 PEUGEOT 1850 1714 FORD 906 1690 KIA 1476 1538 CITROEN 1310 1275 AUDI 1229 1219 DACIA 1290 1140 BMW 1015 976 MERCEDES-BENZ 738 949 OPEL 1000 916 DONGFENG / 650 NISSAN 542 626 SUZUKI 807 591 TESLA 551 505 MAZDA 471 489 CUPRA 266 464

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije