Ladja Shenzen je ena izmed namenskih ladij za prevoz avtomobilov, ki so v lasti BYD, največjega kitajskega proizvajalca avtomobilov. Ladjo so prvič splavili letos, to pa je njen prvi obisk v Kopru.

Z 219 metri dolžine in največjo kapaciteto 9.200 vozil je bila letos splavljena ladja ro-ro BYD Shenzhen tudi uradno največja tovrstna ladja na svetu. Hkrati je največja med ladjami za pretovor vozil nove generacije alternativnih goriv in je hkrati med prvimi, ki za pogon uporablja utekočinjeni zemeljski plin (LNG) v kombinaciji z baterijskim hibridnim sistemom.

Ta tehnologija omogoča do 25 odstotkov manj emisij CO 2 , do 85 odstotkov manj emisij NOx ter skoraj popolno odpravo emisij žveplovih oksidov (SOx) in trdih delcev. Dodatna prednost je tišje delovanje motorjev, kar zmanjšuje hrup v pristaniščih in vpliv na morsko okolje.

Njena posebnost so tudi LNG-rezervoarji, ki so izdelani iz posebnih materialov, odpornih na izjemno nizke temperature (LNG je ohlajen na približno –162 °C) in skrbno integrirani v ladijsko infrastrukturo, kar omogoča varno in učinkovito uporabo goriva na dolgih plovbah.

Foto: Luka Koper