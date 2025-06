Vložena obtožnica zaradi smrti v Luki Koper, obtoženima grozi do osem let zapora

Kar osem let je preteklo od tragične smrti pristaniškega delavca v Luki Koper, državljana Severne Makedonije, preden je koprsko državno tožilstvo na sodišče vložilo obtožnico zoper dve osebi, ki ju sumijo kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Neuradno naj bi šlo za dolgoletnega prvega sindikalista v Luki Koper in signalista, državljana BiH, poroča spletni portal regionalobala.si. Grozi jima do osem let zapora.

Kot je znano, je delavec umrl med čiščenjem skladišča na terminalu sipkih tovorov, preiskava pa je pokazala, da je delal brez ustreznih varnostnih ukrepov.

Policija je sicer že januarja 2018 podala kazensko ovadbo, koprski kriminalisti pa so na podlagi zbranih obvestil in dokazov nato decembra 2021 podali dodatno kazensko ovadbo še zoper sedem fizičnih in eno pravno osebo. A je bila zahteva za uvedbo sodne preiskave zoper njih zavrnjena.

Kot so zapisali na portalu regionalobala.si, naj bi se takratno vodstvo Luke Koper po nesreči odločilo zaščititi sindikalista, ki naj bi bil eden od obtoženih, očitki pa so javno leteli tudi na delo kriminalistov, ki naj bi v postopku zagrešili kup nepravilnosti.

Ugotovljene številne nepravilnosti

Prav tako so tudi v reviziji, ki jo je izvedla družba Pricewaterhouse Coopers (PWC), v zvezi s posli Luke Koper z agencijami za izvajanje pristaniških storitev – pokojni delavec naj bi za Luko Koper delal prek podjetja Kontesa – potrdili številne očitke o nepravilnostih v procesih in organizaciji dela v Luki Koper pri najemanju zunanjih izvajalcev pristaniških storitev.

Plačilo naj bi znašalo le 3,5 evra na uro, delali naj bi do 12 ur dnevno, brez regresa, nagrad za opravljeno delo in bonitet, ki so sicer pripadale zaposlenim v Luki Koper.

Prav tako naj bi inšpektorat za delo, ki je po nesreči opravil nadzor v Luki Koper, ugotovil kršitve predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Podjetje za izvajanje pristaniških dejavnosti naj ne bi poskrbelo za zdravstveni pregled pred zaposlitvijo in ustrezno usposabljanje za takšno delo. Kmalu po izplačilu dela zahtevane odškodnine naj bi podjetje pristalo v stečaju.

Družina nesrečnega delavca se sprašuje, zakaj je moralo miniti toliko časa, preden se je zadeva premaknila z mrtve točke. Glede odgovornosti udeleženih niso prejeli nobenih informacij, več let so si s tožbami tudi prizadevali za odškodnino, ki je po njihovem mnenju povsem neprimerna. Očeta so izgubili v letih, ko so ga otroci najbolj potrebovali, zlasti pa jih boli, da jim nihče od vpletenih ni izrekel niti sožalja, so povedali za regionalobala.