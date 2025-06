Kot so poudarili v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti, v sindikatu poslujejo transparentno, odgovorno in pošteno. Časnik Večer je pred dnevi poročal, da naj bi v Luki Koper koprski kriminalisti preiskovali dva člana uprave – delavskega direktorja Vojka Rotarja in člana uprave Gregorja Beliča, ki naj bi bila osumljena zlorabe položaja. Oba naj bi namreč odobrila več zaposlitev žerjavistov v Luki Koper, čeprav naj bi bili ti brez ustrezne izobrazbe in kvalifikacij. Šlo naj bi za tuje delavce, predvsem iz Bosne in Hercegovine.

Rotar pod drobnogledom kriminalistov

Rotar naj bi bil pod drobnogledom kriminalistov tudi zaradi suma, da naj bi pred časom uredil, da je eden od zaposlenih žerjavistov, ki je brat enega od zdaj že nekdanjih vodilnih v svetu delavcev, obdržal službo, čeprav naj bi bil na testu za droge pozitiven. Zaradi tega bi moral namreč dobiti izredno odpoved. Ob tem naj bi bil Rotar osumljen tudi mobinga nad sodelavkami.

Kriminalisti naj bi ob tem preiskovali tudi sume, da je iz blagajne sindikata izginila večja količina sindikalnega denarja.

Večer je poročal še, da naj bi bila januarja letos na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) podana prijave suma korupcije in omejevanja konkurence pri Luki Koper, in sicer v zvezi z oddajanjem površin za postavitev avtomatov družbi Automatic Servis in še enemu podjetju. To naj bi bilo močno privilegirano zaradi osebnega prijateljstva med Rotarjem in direktorjem poslovne enote Automatic Servisa v Kopru Matjažem Novakom.

Luka Koper trdi: Pojavljajo se dezinformacije

V Luki Koper so za STA pred dnevi povedali, da se v določenih medijih v zadnjem času pojavljajo številne dezinformacije in očitki, ki so ne samo neresnični in zavajajoči, ampak tudi izredno škodljivi za ugled in poslovanje družbe. Kot so navedli, so objavljene informacije nepreverjene in se do njih kot družba in posamezniki ne morejo opredeliti. Zanikali so tudi, da bi bili proti Luki vodeni kakršnikoli postopki.

So pa potrdili, da so družbo aprila obiskali kriminalisti s koprske policijske uprave, a da je šlo za obisk z namenom zbiranja informacij glede postopka odpovedi najemne pogodbe za avtomate za tople napitke in prigrizke pri enem od ponudnikov. "Navedena pogodba je bila odpovedana v skladu z njenimi določili, kar ocenjujemo kot povod za začetek zlonamernega medijskega prikazovanja družbe in njenih odgovornih. Ob tem naj poudarimo, da so neresnične in izmišljene vsakršne navedbe o osebnih povezavah posameznih članov uprave s podjetjem Automatic Servis, ki z družbo Luka Koper posluje več kot 15 let," so dodali.

Katere informacije v Luki Koper zbira policija?

Policijska uprava Koper po informacijah vpletenih v Luki zbira tudi informacije, ki so se nanašale na postopek v zvezi z domnevno kršitvijo obveznosti po pogodbi o zaposlitvi enega izmed zaposlenih v družbi. Ob tem so poudarili, da tudi v tem primeru ni povsem jasno, za kakšne očitke gre in zoper koga v družbi naj bi tekel postopek. Z ostalimi domnevnimi kriminalističnimi postopki, ki naj bi po poročanju medijev potekali zoper družbo oziroma njeno vodstvo, v Luki niso seznanjeni in jih zato tudi ne morejo komentirati.

Da v povezavi z Luko Koper poteka predkazenski postopek in da se zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja, pa so za Večer pojasnili na Policijski upravi Koper.