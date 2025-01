Leto 2024 se je v pomorski industriji zaradi geopolitičnih napetosti začelo zelo negotovo. Kljub temu so se logisti omejitvam plovbe skozi Rdeče morje in daljšim transportnim potem iz Azije v Evropo relativno hitro prilagodili in že aprila so se razmere stabilizirale, so lansko leto strnili v Luki.

Kot so dodali, so se prilagodili novim tržnim in operativnim okoliščinam ter ohranili vse tri direktne kontejnerske servise z Daljnega vzhoda ter v tem času izkoristili nove poslovne priložnosti na različnih področjih storitev.

Nov absolutni rekord

Na kontejnerskem terminalu so presegli 1,13 milijona kontejnerskih enot (TEU), kar predstavlja nov absolutni rekord in zaključek koledarskega leta nad ocenjenimi količinami. K stabilnemu pretovoru kontejnerjev so pripomogli tudi novi posli, vezani na načrtovane gradnje in opremljanje novih proizvodnih obratov oz. tovarn na njihovih zalednih trgih.

"Že novembra smo dosegli absolutni rekord pretovora na terminalu za tekoče tovore, nad pričakovanji pa smo zaključili leto še na sipkih tovorih. Pri raznovrstnem segmentu generalnih tovorov smo zabeležili rast predvsem zaradi jeklenih proizvodov in lesa," so nanizali.

Nov rekord tudi na potniškem terminalu

S 125.327 gosti so v začetku novembra nov rekord dosegli tudi na potniškem terminalu. Pretovor avtomobilov je bil v lanskem letu medtem nižji za tri odstotke, predvsem zaradi zamud ladij v prvem delu leta.

"Kljub temu smo uspeli količine deloma nadoknaditi v drugem delu leta, predvsem z novimi posli za nove destinacije, ne zgolj za avtomobile, ampak tudi tovorna vozila, mehanizacijo in druga vozila. V lanskem letu smo skupno privezali 1798 ladji, sprejeli 20.469 vlakov, našteli pa smo tudi 453.993 tovornjakov," so zapisali v podjetju.

Več o finančnih rezultatih družbe bo znano 20. februarja, ko bo Luka objavila prvo informacijo o poslovanju za leto 2024.