V največjem evropskem pristanišču se pripravljajo na vojno

V Rotterdamu, največjem evropskem pristanišču se pripravljajo na morebiten konflikt z Rusijo, zato načrtujejo, kje bi lahko rezervirali prostor za velike vojaške ladje, ki prevažajo orožje in druge zaloge, in kam lahko preusmerijo tovor, če izbruhne vojna.

Boudewijn Siemons, izvršni direktor pristaniške uprave Rotterdama, je za Financial Times povedal, da se usklajujejo tudi s sosednjim pristaniščem Antwerpen in pripravljajo načrte v primeru, da bi v pristanišči lahko prispele britanska, ameriška in kanadska vojaška plovila.

"Ni vsak terminal primeren za ravnanje z vojaškim tovorom. Če bi bilo treba prepeljati velike količine vojaške opreme, bi se zanašali na Antwerpen ali druga pristanišča, da prevzamejo del zmogljivosti. Drug drugega vse bolj dojemamo kot konkurente. Seveda tekmujemo, kjer moramo, a sodelujemo, kjer lahko," je dejal Siemons.

Pristanišče v Rotterdamu letno pretovori približno 436 milijonov ton tovora, sprejme 28 tisoč morskih ladij in 91 tisoč rečnih plovil iz Nemčije in evropske notranjosti. Antwerpen letno pretovori 240 milijonov ton tovora, s čimer je drugo največje pristanišče v EU.

Priprave v Rotterdamu tudi na zahtevo Nata

Rotterdamski ukrepi so del širšega sklopa vojnih priprav, ki potekajo po vsej Evropi. Evropska unija pripravlja načrt za oboroževanje v vrednosti do 800 milijard evrov, katerega cilj je postati bolj samozadostna pri obrambi, kot odgovor na zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa tudi za odvračanje ruske agresije.

Nizozemska se je skupaj s svojimi zavezniki v Natu zavezala, da bo obrambne izdatke povečala na pet odstotkov BDP. Maja je nizozemsko ministrstvo za obrambo napovedalo, da bo moral Rotterdam na zahtevo Nata zagotoviti prostor za sprejem več ladij, ki prevažajo vojaški tovor.

Rezervirali bodo prostor v kontejnerskem terminalu

Ogromen kontejnerski terminal v Rotterdamu, kjer bi lahko privezali tudi vojaške ladje. Foto: Gulliverimage Siemons je povedal, da bo ena ali več ladij v pristanišču privezanih več tednov, štiri- do petkrat na leto, pri čemer se lokacija priveza lahko spremeni. Rotterdamski kontejnerski terminal je edino mesto v pristanišču, kjer je mogoče varno pretovarjati strelivo z ladje na ladjo.

Večkrat letno bodo potekale tudi vojaške vaje. Pristanišče je že imelo izkušnje z vojaško opremo, vendar niti med hladno vojno ni imelo namenskega doka za takšne namene. Antwerpen pa redno prejema zaloge za ameriške čete, nameščene v Evropi.

Pristanišče ob osem odstotkov pretovora zaradi vojne

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je junija članice zavezništva opozoril, da bi Rusija lahko do leta 2030 napadla eno od njih. Pristanišče je izgubilo približno osem odstotkov svoje trgovine, potem ko je EU uvedla sankcije proti Rusiji, kar Siemons imenuje "še ena lekcija", hkrati pa poziva evropske države, naj kopičijo ključno blago, kot to že počnejo z nafto.

Boudewijn Siemons, direktor pristanišča v Rotterdamu (na sliki levo), na Svetovnem gospodarskem forumu v družbi takratnega nemškega kanclerja Olafa Scholza. Foto: Gulliverimage "Enako bi morali storiti z bakrom, litijem, grafitom in nekaterimi drugimi ključnimi surovinami. Za nafto jih imamo, za plin pa še ne. Seveda imamo v Evropi nekaj plinskih polj, ki lahko to delno pokrijejo, vendar moramo na strateško odpornost pogledati širše. Kako odporna je družba? To postaja vse pomembnejše, saj svet postaja vse bolj nestabilen," je dejal Siemons.

Dodal je, da bi bila območja okoli pristanišča zaradi razvite logistike primerna za takšne oskrbe. Del nizozemskih strateških naftnih rezerv je že v Rotterdamu. Evropska unija naj bi v torek predstavila "strategijo zalog", ki bo vključevala hrano in vodo, medicinske potrebščine, ključne surovine, energetsko opremo in zavetišča, poroča Financial Times.