Na tankerju v ruskem pristanišču odjeknila eksplozija

Poudarki dneva:



Tanker Koala, ki pluje pod zastavo Antigve in Barbude, je v četrtek prispel v pristanišče Ust-Luga, piše na spletni strani za sledenje pomorskemu prometu Vesselfinder. Po navedbah ruskega kanala Baza na Telegramu naj bi tanker prevažal 130.000 ton kurilnega olja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Koala oil tanker is sinking at the Ust-Luga sea port, according to Russian Telegram channels. It is carrying 130 000 tons of mazut.



The vessel is registered in Antigua and Barbuda. Reportedly, it was ready to leave port, when three explosions sounded in the engine room.… pic.twitter.com/DPec7ymaXa