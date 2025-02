Trump pomoč Ukrajini pogojuje z dostopom do redkih kovin

Predsednik ZDA Donald Trump je danes dejal, da se želi z Ukrajino dogovoriti o sporazumu, v skladu s katerim bi Kijev v zameno za pomoč ZDA zagotovil redke zemlje in druge ključne surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji elektronike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želimo skleniti dogovor z Ukrajino, po katerem nam bodo kot poroštvo za to, kar jim dajemo, ponudili svoje redke zemlje in minerale in podobno," je Donald Trump danes dejal v pogovoru z novinarji v Beli hiši, navaja AFP.

Podoben dogovor je sicer lani oktobra omenjal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko je zaveznikom v Evropi in ZDA predstavljal svoj "načrt za zmago" v vojni proti Rusiji.

Takrat je med drugim poudaril, da je treba zaščititi ukrajinske naravne vire, vključno s ključnimi redkimi kovinami in elementi, vrednimi več tisoč milijard ameriških dolarjev.

Dejal je, da bo zahodne zaveznice pozval k sklenitvi posebnega sporazuma o skupni zaščiti naravnih virov, ki so na voljo v Ukrajini, o skupnih naložbah in izkoriščanju gospodarskega potenciala, poroča AFP.

Zunanje ministrstvo ZDA je medtem v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je izdal Trump, pred nekaj več kot tednom dni odredilo 90-dnevno ustavitev večine programov zunanje pomoči. Zelenski je takrat dejal, da zamrznitev zunanje pomoči s strani State Departmenta ne vpliva na ameriško vojaško pomoč. Kot je dejal, se ukinjena pomoč nanaša na humanitarno podporo.

Trump je bil večkrat kritičen do obsežne ameriške vojaške pomoči Kijevu, več njegovih zaveznikov pa se zavzema za njeno zmanjšanje ali popolno ukinitev.