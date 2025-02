Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer napovedal, da bodo ZDA "kmalu" uvedle carine na uvoz iz Evropske unije. Ameriške carine na uvoz iz EU se bodo "vsekakor zgodile", je dejal. Obenem je napovedal, da bo danes začel pogovore z voditelji Kanade in Mehike o višjih carinah, ki jih je uvedel na uvoz iz teh dveh držav.

Potem ko je Trump EU v petek znova zagrozil z uvedbo carin, so v Bruslju v nedeljo opozorili, da se bo povezava, če bo ameriški predsednik uresničil svojo grožnjo, odločno odzvala. V Bruslju so zatrdili, da se bo EU "odločno odzvala vsakemu trgovinskemu partnerju, ki nepošteno ali samovoljno uvede carine na blago EU", poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump, ki se je v nedeljo zvečer po vikendu na Floridi vrnil v Washington, je sporočil, da bo danes s Kanado in Mehiko začel pogovore o višjih carinah na uvoz iz teh dveh držav, ki jih je uvedel konec tedna. Uvoz iz Kanade in Mehike, s katerima imajo ZDA prostotrgovinski sporazum, bo po novem ocarinjen po 25-odstotni stopnji.

Kot je dejal, bodo Američani zaradi 25-odstotnih carin morda občutili gospodarsko "bolečino", vendar bo ta "vredna cene", ki jo bodo plačali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uvedel je carine na uvoz iz Kanade in Mehike

Trump v nedeljo obenem ni izključil uvedbe carin na blago iz Združenega kraljestva, ker da je država "prestopila mejo", vendar pa je po njegovem razmere mogoče urediti tudi na drugačen način, poroča britanski BBC.

Trump je uvedel carine na uvoz iz Kanade in Mehike, obenem pa je obstoječe carine na uvoz iz Kitajske zvišal za deset odstotkov. Kanada, Mehika in Kitajska so na zvišanje carin že napovedale odgovor. Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, protiukrepe bo sprejel tudi Peking, ki napoveduje tožbo pri WTO za zaščito svojih interesov.