Voditelji držav članic EU, ki se danes sestajajo na neformalnem srečanju v Bruslju, so se večinoma strinjali, da se mora Evropa v primeru uvedbe ameriških carin na uvoz iz Unije, s katerimi je zagrozil predsednik Donald Trump, odzvati odločno s protiukrepi. Hkrati so menili, da bi bila trgovinska vojna med EU in ZDA škodljiva za obe strani.

V ospredju današnjega neformalnega srečanja voditeljev držav sedemindvajseterice je sicer vprašanje krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti, predvsem v luči naraščajočih geostrateških napetosti. Vendar pa bi lahko pogovore zasenčile Trumpove grožnje, da bodo ZDA kmalu uvedle carine na uvoz iz EU.

Več voditeljev je ob prihodu na srečanje v bruseljski palači Egmont poudarilo, da se mora EU odločno odzvati v primeru uresničitve Trumpove grožnje.

Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da bo EU odgovorila s protiukrepi, če bodo ZDA uvedle dodatne carine na blago iz EU. "Tako ZDA kot Evropa imajo koristi od izmenjave blaga in storitev," je dejal Scholz in opozoril, da bi carine imele negativne posledice za obe strani.

"Kot močno gospodarsko območje lahko sami organiziramo stvari in se lahko tudi odzovemo s carinsko politiko," je še menil. "To je tisto, kar moramo storiti in bomo storili, vendar bi morala biti perspektiva in cilj, da nadaljujemo na način, ki temelji na sodelovanju," je sicer prepričan nemški kancler.

Če bo Trump uresničil svojo grožnjo, mora EU pokazati svojo moč, je odločen francoski predsednik Emmanuel Macron. "Če bomo napadeni v smislu trgovine, se bo morala Evropa kot prava sila postaviti zase in se odzvati," je še dejal novinarjem ob prihodu.

Poljski premier Donald Tusk pa je trgovinske vojne označil za "nepotrebne in neumne". "Storiti moramo vse, da se izognemo tem popolnoma nepotrebnim in neumnim carinskim zidom ali trgovinskim vojnam," je dejal Tusk, čigar država trenutno predseduje EU.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v luči Trumpovih groženj s carinami opozorila na tesno povezanost med Evropo in ZDA. Evropa "potrebuje Ameriko in tudi Amerika potrebuje" Evropo, je poudarila. Če EU in ZDA začnejo trgovinsko vojno, potem je "tisti, ki se smeji ob strani, Kitajska", je dejala.

Premier Robert Golob je medtem izpostavil pomen enotnega odziva EU. "Edini možen odgovor je enoten odgovor Evropske unije. Tako da bo Slovenija seveda podpirala skupne rešitve," je Golob odgovoril na vprašanje, ali se tudi Slovenija pripravlja na morebitno uvedbo ameriških carin.

Ameriški predsednik Trump je v nedeljo zvečer napovedal, da bodo ZDA "kmalu" uvedle carine na uvoz iz EU. Ameriške carine na uvoz iz EU se bodo "vsekakor zgodile", je dejal. ZDA so sicer v soboto uvedle višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske.

Costa: Z današnjo razpravo utiramo pot prihodnjim odločitvam o obrambi EU

Voditelji članic EU se danes sicer v Bruslju srečujejo na neformalnem srečanju, na katerem bodo govorili o prihodnosti evropske obrambe v luči naraščajočih geostrateških napetosti. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dejal, da naj bi srečanje utrlo pot odločitvam, ki jih mora EU sprejeti v prihodnjih mesecih, pri tem pa si želi odprte razprave.

Kot je ob prihodu v bruseljsko palačo Egmont novinarjem dejal Costa, je to prvič, da se voditelji sestajajo na srečanju, ki je posvečeno izključno obrambi. Pri tem razprave na začenjajo z ničle, temveč gre za nadaljevanje dela, ki so ga začeli na vrhu v francoskem Versaillesu marca 2022, ko so odločili, da mora EU prevzeti večjo odgovornost za lastno obrambo.

Costa je ob tem poudaril, da si želi z voditelji odkrite, odprte in svobodne razprave s poudarkom na prednostnih nalogah sodelovanja, potrebnem financiranju in načinih, kako okrepiti obstoječa partnerstva.

Predsednik Evropskega sveta upa, da bo današnja razprava zagotovila potrebne smernice za odločitve, ki jih mora EU sprejeti v prihodnjih mesecih, vključno s t. i. belo knjigo o evropski obrambi.

V Bruslju tudi Robert Golob

Namen današnjega srečanja v palači Egmont v središču Bruslja, ki se ga bo udeležil tudi premier Robert Golob, je razprava med voditelji brez sprejemanja skupne izjave ali sklepov.

Prva razprava bo namenjena trenutnim geopolitičnim razmeram, predvsem odnosom med EU in ZDA pod vodstvom republikanca Trumpa, ki znova zaseda položaj ameriškega predsednika. Pričakovati je, da bodo govorili o nadaljnji podpori Ukrajini, Trumpovih grožnjah z zavzetjem Grenlandije, pa tudi o povečanju obrambnih izdatkov.

Kasneje se bodo krepitvi obrambnih zmogljivosti in njihovemu financiranju na ravni EU posvetili še v posebni razpravi.

Ob kosilu se jim bo pridružil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, s katerim bodo govorili predvsem o sodelovanju med obema organizacijama, ob večerji pa britanski premier Keir Starmer. Tudi v ospredju prvega srečanja voditeljev 27 članic z britanskim premierjem po brexitu, od katerega je v petek minilo pet let, bo obrambno sodelovanje.