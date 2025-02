Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v Amanu začela bližnjevzhodno turnejo. Z gostiteljem, jordanskim zunanjim ministrom Ajmanom Safadijem, sta govorila o razmerah v regiji. Strinjala sta se glede nedopustnosti prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite pripojitve Zahodnega brega, so sporočili z zunanjega ministrstva.

V ospredju pogovorov so bili pozitivni premiki v regiji in ocena razmer po premirju v Gazi in Libanonu ter po zgodovinskih spremembah v Siriji, so še zapisali v sporočilu za javnost. Ministra sta govorila tudi o dvostranskem sodelovanju med Slovenijo in Jordanijo.

Slovenija pohvaljena zaradi priznanja Palestine

"Jordanija se je Sloveniji vnovič zahvalila za vse pogumne korake, vključno s priznanjem Palestine in držo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Strinjamo se glede nedopustnosti prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite okupacije Zahodnega brega. Slovenija si prizadeva, da dogovor o začasnem premirju, izmenjavi talcev in zapornikov vodi v trajno premirje in mir na Bližnjem vzhodu," je povedala Fajon.

Trump bi očistil Gazo

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi predstavil načrt za "očiščenje" območja Gaze in pozval Palestince, naj se preselijo na "varnejše" lokacije, kot sta Egipt ali Jordanija. Egipt in Jordanija sta to že zavrnila. Safadi je dejal, da je Jordanija za Jordance, Palestina pa za Palestince.

Fajon se je na današnjem srečanju jordanskemu kolegu med drugim zahvalila za pomoč pri dostavi slovenske humanitarne pomoči v Gazo, pa tudi za podporo in gostiteljstvo sedeža Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Ne bo več vizumov

Ministra sta ob robu obiska podpisala sporazum o ukinitvi vizumske obveznosti za imetnike slovenskih diplomatskih in službenih potnih listov. Fajon je ob tem izrazila upanje, da bi ta korak lahko vodil do ukinitve vizumske obveznosti za vse slovenske državljane.

Kot so poudarili na ministrstvu, imata Slovenija in Jordanija tradicionalno prijateljske odnose, trgovinska menjava pa se krepi. Potencial za poglobitev sodelovanja vidijo pri upravljanju z vodami, saj je oskrba z vodo izziv za Jordanijo, Slovenija pa ima na tem področju veliko izkušenj, pa tudi na področjih farmacije, obnovljivih virov energije, visoke tehnologije, umetne inteligence in turizma.

V ponedeljek bo Fajon v Amanu sprejel jordanski kralj Abdulah II. Obiskala bo tudi begunski center, na sedežu UNRWA pa se bo sestala z generalnim komisarjem Philippejem Lazzarinijem. V okviru bližnjevzhodne turneje bo obiskala še Libanon in predvidoma Sirijo.