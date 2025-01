Hamas naj bi sicer danes izpustil skupno osem talcev, tri Izraelce in pet tajskih državljanov. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi poleg vojakinje Agam Berger izpustil tudi izraelsko-nemško civilistko Arbel Jehud in civilista Gadija Mosesa. Izrael naj bi nato v zameno izpustil 110 Palestincev, ki so v izraelskih zaporih. V soboto pa naj bi Hamas izpustili še tri moške.

Hamas je od začetka veljave dogovora o prekinitvi ognja 19. januarja izpustil sedem talk, ki jih je zajel v napadu na Izrael 7. oktobra 2023, Izrael pa je v zameno iz zaporov izpustil 290 Palestincev.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa sklenili ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja, zajema tri faze. Prva bo predvidoma trajala šest tednov. V njej naj bi Hamas izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi. Izrael bo po navedbah Egipta v tem času izpustil 1.890 Palestincev.

V izraelskem napadu na Zahodnem bregu ubitih več ljudi

Medtem palestinske oblasti poročajo o novih napadih. Izraelci so v zračnem napadu zadeli hišo, po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v napadu deset smrtnih žrtev, medtem ko Rdeči polmesec dodaja, da je bilo več ranjenih, nekateri so v kritičnem stanju.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je dejal, da bo izraelska vojska ohranila prisotnost v Dženinu, ki velja za trdnjavo palestinskih borcev. "Begunsko taborišče v Dženinu ne bo več enako," je dejal Kac med obiskom vojakov v mestu.

Napad se je zgodil osem dni po tem, ko je izraelska vojska začela obsežno vojaško operacijo v Dženinu, ki je na severnem delu Zahodnega brega.