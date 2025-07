Iran kljub pritisku Zahoda in ogromni škodi, ki so jo iranskim jedrskim objektom junija z bombardiranjem povzročili ZDA in Izrael, ne bo opustil svojega jedrskega programa, vključno z bogatenjem urana. V luči bližajočih se pogajanj z evropskimi državami so v Teheranu v ponedeljek znova poudarili svojo pravico do miroljubnega jedrskega programa.