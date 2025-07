Države članice Evropske unije so danes dosegle dogovor o novem, 18. svežnju sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje znižanje cenovne kapice za rusko nafto, ukrepe proti ruskima plinovodoma Severni tok 1 in 2 ter sankcije proti ruskemu bančnemu sektorju, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

9.28 Članice EU dosegle dogovor o 18. svežnju sankcij proti Rusiji

"Kremlju bomo omejili vojni proračun, ukrepali proti še 105 ladjam flote v senci (...) in omejili dostop ruskih bank do financ. Prepovedana bosta plinovoda Severni tok. Cenovna kapica za nafto bo nižja. Krepimo pritisk na rusko vojaško industrijo, kitajske banke, ki omogočajo izogibanje sankcijam, in blokiramo izvoz tehnologije za uporabo pri dronih," je na omrežju X zapisala Kallas.

Nov paket sankcij je označila za enega najostrejših svežnjev sankcij proti Rusiji doslej. "Stroške bomo še naprej zviševali, tako da bo ustavitev agresije postala edina pot naprej za Moskvo," je še dodala.

Dogovor o 18. svežnju sankcij je že pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Ukrepamo proti srcu ruskega vojnega stroja. Merimo na bančne, energetske in vojaško-industrijske sektorje ter vključujemo novo dinamično cenovno kapico za nafto. (...) Pritisk bo trajal, dokler Putin ne bo končal te vojne," je še zapisala na omrežju X.

Evropska komisija je predlog 18. svežnja sankcij predstavila že junija, vendar Bratislava sankcij, o katerih članice EU odločajo s soglasjem, doslej ni želela podpreti. Nasprotovala je predvsem zaradi načrtov Bruslja o popolni prepovedi uvoza ruskega plina – od katerega je Slovaška še vedno precej odvisna – z letom 2028.

Kljub omenjenim pomislekom je slovaški premier Robert Fico v četrtek v videoposnetku, objavljenem na Facebooku, izjavil, da je slovaškim predstavnikom naročil, naj odobrijo nov sveženj sankcij proti Rusiji. Pri tem je omenil, da bi bilo nadaljnje blokiranje te poteze "kontraproduktivno" za interese Slovaške kot članice EU.

Dodal je še, da je Slovaška od Evropske komisije prejela zagotovila, med drugim glede pomoči v primeru pomanjkanja plina in povišanja cen.