Iran in ZDA nista določila točnega datuma, ure ali lokacije za morebitno nadaljevanje pogajanj, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Teheranu. Pogovore o iranskem jedrskem programu je sredi junija prekinila izraelska agresija, ki so se ji z napadi na jedrske objekte v Iranu priključile tudi ZDA.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes pojasnil, da strani trenutno nista usklajeni glede morebitnega naslednjega srečanja med zunanjim ministrom Abasom Aragčijem in odposlancem ameriškega predsednika Stevom Witkoffom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dvojec se je od aprila do sredine junija srečal petkrat, pogajanja pa je prekinil izraelski napad 13. junija, ki mu je sledilo 12-dnevno medsebojno obstreljevanje. ZDA so vmes še same izvedle napad na iranske jedrske objekte 22. junija. Iran je odgovoril z napadom na ameriško oporišče v Katarju.

Med vojno ubitih že več kot tisoč ljudi

Med vojno je bilo v Iranu ubitih več kot tisoč ljudi, večinoma civilistov.

Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva je danes ponovil stališče Teherana, da so se pogajali v dobri veri, nakar je "sionistični režim" v koordinaciji z ZDA izvedel agresijo proti Iranu.

Pojasnil je, da Iran ohranja stike z Združenim kraljestvom, Francijo in Nemčijo – evropskimi podpisnicami jedrskega sporazuma, od katerega so ZDA leta 2018 enostransko odstopile.

Islamska republika naj bi po ugotovitvah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) trenutno plemenitila uran do 60-odstotne čistosti, kar je precej nad 3,67-odstotno mejo, določeno v sporazumu iz leta 2015, vendar pod 90 odstotki, ki so potrebni za izdelavo jedrskega orožja.

Izrael in ZDA sta trdila, da je Iran tik pred razvojem jedrskega orožja

Izrael in ZDA sta v nasprotju z IAEA trdila, da je Iran tik pred razvojem jedrskega orožja, s čimer so upravičili svoje napade.

Izrael sicer splošno velja za edino bližnjevzhodno državo z jedrskim orožjem, česar pa tamkajšnji voditelji javno ne priznavajo. Izrael za razliko od Irana tudi ni podpisnik pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, zato IAEA nima vpogleda v njegove jedrske dejavnosti.