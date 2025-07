Ukrajinsko tovorno letalo je po navedbah medija AeroTime Ukrajino zapustilo v petek in pristalo na letališču v Leipzigu, kamor je ukrajinska družba Antonov ob začetku vojne v Ukrajini preselila svoj operativni štab.

Polet letala Antonov v Leipzig. Na "radarju" se je pojavilo šele ob prečkanju meje s Poljsko:

Foto: X / @casualdiot

Po poročanju portala je šlo najverjetneje za tako imenovani evakuacijski let, saj naj bi vodilne v podjetju Antonov skrbelo, da bi letalo An-124 "Ruslan", ki je zadnja leta počivalo na letališču Sviatošin, kjer ima družba Antonov tudi proizvodni obrat, sčasoma doživelo enako usodo kot tovorno Antonov An-225 mriya.

Tega – šlo je za takrat največje letalo na svetu – je ruska vojska uničila med spopadi za nadzor nad letališčem Gostomel (tudi letališče Antonov) na obronkih Kijeva v prvih tednih invazije na Ukrajino.

Uničeni Antonov An-225 mriya na letališču Gostomel. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

V več videoposnetkih letala An-124, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je mogoče slišati nejeverne besede prebivalcev in prebivalk Kijeva: "Je to letalo?"

An-124 Ruslan, a giant cargo plane, was reportedly spotted over Kyiv, possibly for the first time since 2022, per Ukrainian Telegram channels. Typically used abroad to deliver military, humanitarian, or strategic cargo for Ukraine during the war. pic.twitter.com/PDCiaKB8lp