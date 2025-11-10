Ameriški senat podprl dogovor za obnovitev financiranja zvezne vlade

Ameriški senat je v nedeljo storil prvi korak k obnovitvi financiranja zvezne vlade, potem ko so republikanci in demokrati dosegli nekaj dogovorov glede proračuna za leto 2026. Vendar pa je večina demokratov še vedno proti, ker niso dobili trdnih zagotovil glede zdravstvenih subvencij, zaradi katerih so od 1. oktobra blokirali financiranje.

Za konec obstrukcije o predlogu predstavniškega doma kongresa za začasno podaljšanje financiranja vlade je sinoči v stočlanskem senatu glasovalo 60 senatorjev, od tega osem demokratov, kar je bilo natanko dovolj za konec obstrukcije, so poročali ameriški mediji. Celoten postopek za obnovo financiranja se bo nadaljeval še vsaj nekaj dni.

Demokratski senatorki Jeanne Shaheen in Maggie Hassan ter neodvisni senator Angus King, ki glasuje z demokrati, so se z vodjo senatne večine Johnom Thunom v nedeljo dogovorili o kompromisni poti naprej.

Po koncu obstrukcije bodo najprej glasovali za predlog predstavniškega doma, poroča Politico. Za tem bodo glasovali o financiranju ministrstev za kmetijstvo in veterane, gradbenih projektov vojske ter kongresa za celotno proračunsko leto, ki se je začelo 1. oktobra letos in traja do konca septembra 2026. Glasovali bodo tudi o predlogu, ki omogoča financiranje vseh drugih vladnih agencij do 30. januarja 2026, vmes pa se bodo pogajali naprej.

Iskanje kompromisa

Thune je demokratom v zameno zagotovil, da bodo predlogi vsebovali prepoved, da bi vlada predsednika Donalda Trumpa do 30. januarja odpuščala zvezne uslužbence. Vse, ki so jih odpustili od 1. oktobra, naj bi zaposlili nazaj, vsi bodo tudi dobili plače za nazaj, revni Američani pa bodo dobili bone za hrano.

Večji del demokratov v senatu in predstavniškem domu je sicer proti dogovoru, ker jim ne zagotavlja podaljšanja zdravstvenih subvencij za revne, ki potečejo 1. januarja in brez katerih se bodo zdravstvene premije za velik del Američanov podvojile.

Proti so tudi zato, ker nimajo nobenih jamstev, da bo predstavniški dom kongresa podaljšal veljavnost subvencij, Trump pa do sinoči ni povedal, ali bo kompromis podprl, je poročala televizija NBC.

Trump bi ukinil subvencije za zdravstvo

Trump je doslej pozival senatne republikance, naj demokratom odvzamejo možnost obstrukcije, kar so zavrnili, in med drugim pozival, naj se subvencije za zdravstvo povsem ukinejo, vsak Američan pa naj dobi iz proračuna nekaj tisočakov, da si plača zavarovanje.

To ni naletelo na ugoden odziv, saj v ZDA na primer samo porod stane 18 tisoč dolarjev, nezapleteno zdravljenje raka pa najmanj 150 tisoč dolarjev, zato nekaj tisoč dolarjev bolnikom ne bo bistveno pomagalo, je poročala televizija CNN.

Prejšnji torek so demokrati dosegli prepričljive zmage na državnih in lokalnih volitvah in večina jih je zaradi tega proti popuščanju. "Bila bi politična katastrofa, če bi zdaj popustili Trumpu," je pred glasovanjem proti kompromisu dejal neodvisni senator Bernie Sanders. Tudi vodja senatne večine Chuck Schumer je napovedal glas proti.

Vodja manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je senatne demokrate pozval, naj glasujejo proti, ker ne želijo kompromisa brez trdnih zagotovil, da bodo zdravstvene subvencije podaljšane.

Na tnalu letalstvo in boni za hrano

Prekinitev financiranja vlade se je tudi v nedeljo najbolj izražala v letalstvu in bonih za hrano. Potem ko je vrhovno sodišče ZDA v petek začasno blokiralo ukaze nižjih sodišč, da mora vlada v polnosti financirati bone za hrano revnim, je ministrstvo za kmetijstvo v nedeljo državam ukazalo, da od prejemnikov zahtevajo nazaj polovico sredstev za november, če so jih do petka morda izplačale.

Minister za promet Sean Duffy pa je nadaljeval pritisk na demokrate z napovedjo, da se bo letalski promet v ZDA do zahvalnega dneva konec meseca praktično ustavil. Vlada je letalskim družbam naročila, da zmanjšajo število poletov. V nedeljo jih je bilo odpovedanih nekaj več kot 2.700, je poročala televizija ABC.