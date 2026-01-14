Nekdanji starešini tabornikov za zlorabo mladoletnikov znižali kazen

Nekdanji starešini enega od taborniških rodov na Gorenjskem je višje sodišče po poročanju medijev nekoliko znižalo kazen, ki mu jo je izreklo kranjsko okrožno sodišče v sodbi zaradi več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Po sklepu višjih sodnikov je zanj primerna kazen 18 let in osem mesecev zapora, sodba je pravnomočna.

Tožilstvo je obdolžencu očitalo 19 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Med njimi so kazniva dejanja spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega nasilja, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, ter kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

Kranjsko okrožno sodišče ga je marca lani spoznalo za krivega in mu izreklo enotno zaporno kazen 20 let in treh mesecev zapora. Po poročanju časnikov Večer, Delo in Slovenske novice se je obtoženčev zagovornik Peter Kobentar pritožil na sodbo na višje sodišče in s pritožbo delno uspel.

Sodni postopek potekal za zaprtimi vrati

Senat višjih sodnikov v Ljubljani je moškemu kazen znižal na 18 let in osem mesecev zapora. Enotna kazen je nekoliko nižja, ker je višje sodišče sledilo le eni pritožbi odvetnika Kobentarja glede izrečene kazenske sankcije, in sicer za kaznivo kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja: kazen za to kaznivo dejanje je višje sodišče s petih let znižalo na tri leta in šest mesecev zapora. Za preostala kazniva dejanja so kazenske sankcije ostale iste, kot jih je izreklo prvostopenjsko sodišče, piše Večer.

Na izrek prvostopenjske sodbe sta se na višje sodišče pritožili tudi tožilka Nadja Gasser, ki je za obtoženega na kranjskem sodišču predlagala izrek 30-letne zaporne kazni, in pooblaščenka enega od oškodovancev. S pritožbama nista uspeli.

Kazniva dejanja se nanašajo na večje število oškodovancev. V večini primerov je šlo za zlorabe mladoletnikov, ko so bili v opitem stanju in zaradi tega nemočni, da bi se dejanjem uprli. Očitana kazniva dejana so se odvijala od leta 2015 do 2023, ko so obdolženca ovadili. Sodni postopek je zaradi varovanja oškodovancev potekal za zaprtimi vrati.

Obramba obdolženega je napovedala še vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Gorenjec je do pravnomočnosti sodbe počakal v priporu, po izdaji sodbe višjega sodišča pa je njegov dom postal zapor na Dobu, danes piše Delo.