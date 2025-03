Nekdanji starešina enega od taborniških rodov na Gorenjskem je bil danes na kranjskem okrožnem sodišču spoznan za krivega več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Sodišče mu je izreklo enotno zaporno kazen 20 let in treh mesecev zapora. Obtoženi ostaja v priporu, sodba pa še ni pravnomočna.

Tožilstvo je obdolžencu očitalo 19 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Med njimi so kazniva dejanja spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega nasilja, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, ter kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

Večinoma naj bi obdolženi zlorabil slabo psihofizično stanje mladih fantov, ki so bili v času dogajanja močno opiti, zato se niso mogli upreti vsiljenemu spolnemu ravnanju. V večini primerov je šlo za otipavanja. Pornografsko gradivo pa naj bi obdolženi med drugim izdeloval s snemanjem mladoletnikov med tuširanjem.

Tričlanski sodni senat pod vodstvom sodnika Uroša Ferjana je obdolženega spoznal za krivega vseh očitanih kaznivih dejanj razen enega kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe, ki je zastaralo. Senat je obdolženemu izrekel enotno zaporno kazen 20 let in treh mesecev zapora.

Tožilka Nadja Gasser je predlagala izrek 30-letne zaporne kazni. Zadovoljna je, da je sodišče sledilo obrazložitvam iz obtožnice. Ali se bo pritožila na višino izrečene kazni, pa se bo odločila, ko bo dobila pisno obrazložitev sodbe.

Obdolženca in njegovega zagovornika danes ni bilo na sodišču. Razglasitev sodbe, ki je bil edini del sodnega postopka, iz katerega javnost ni bila izključena, sta spremljala na daljavo prek videopovezave. Sodišče je ob izreku sodbe obsojenemu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor, v katerem je od septembra 2023.

Žrtve so zoper obdolženega vložile tudi več premoženjsko pravnih zahtevkov, s katerimi pa jih je sodišče napotilo na pravdo.

Pri tabornikih ukrepali takoj

V Zvezi tabornikov Slovenije (ZTS), kjer so se s takšno problematiko soočili prvič, so bili septembra 2023 nad dogodkom, o katerem so sami obvestili javnost, pretreseni. Poudarili so, da varnost in spolno nedotakljivost svojih članov obravnavajo kot najvišjo prioriteto. Po razkritju dogajanja so zato sprejeli vrsto ukrepov, da člane zaščitijo in jim zagotovijo varno okolje.

Takoj, ko so bili obveščeni o sumu kaznivega dejanja, so osumljenca umaknili iz vseh taborniških aktivnosti in nalog. Prav tako so nemudoma obvestili starše mladih, ki bi lahko bili prizadeti. ZTS je takrat tudi zagotovila psihosocialno podporo vsem prizadetim.

Kot so pred kratkim pojasnili za STA, so sprejeli tudi več dolgoročnih ukrepov in temu področju v mesecih po dogodku namenili dodatno pozornost. Marca 2024 so sprejeli temeljni dokument Varni smo, ki naslavlja zagotavljanje varnega in vključujočega okolja na vseh njihovih dejavnostih. Dokument vsebuje definicijo varnega prostora pri tabornikih, smernice za vključevanje teh vsebin v taborniški program ter smernice za taborniške prostovoljce in zaposlene.

Dokument vključuje tudi smernice za vključevanje vsebin v taborniška izobraževanja in opredeljuje pilotni sistem zaupnikov, to je posameznikov na različnih nivojih organizacije, usposobljenih za nudenje psihosocialne pomoči. Prav tako vključuje navodila za ukrepanje v primeru, da je pri članih zaznano nasilje ali druga kršitev varnega prostora.

Od pomladi do jeseni 2024 so v sklopu rednih izobraževalno-programskih dogodkov za mladinske delavce organizirali še dodatna usposabljanja na temo spolne nedotakljivosti in nasilja.

Na vseh nacionalnih dogodkih zveze so lani dodatno pozornost namenili ozaveščanju in zagotavljanju varnosti v najširšem pomenu, s posebnim poudarkom na že omenjeni vlogi zaupnikov ter vzpostavitvi dodatnih kontaktov za pomoč in podporo, če bi jo člani potrebovali.

"Naš brezpogojni cilj je zagotavljanje varnega in vključujočega okolja za vse člane ter tudi celovite podpore našim članom. Naša prioriteta je zaščititi najbolj ranljive, to je mladoletne člane naše organizacije," so poudarili.