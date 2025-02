Evropski policijski urad (Europol) je sporočil, da so v eni izmed prvih tovrstnih mednarodnih operacij večino aretacij pod vodstvom danskih organov pregona izvedli sočasno v sredo. V prihodnjih tednih gre pričakovati še več aretacij, saj operacija še vedno poteka, so poudarili.

Glavnega osumljenca, danskega državljana, so prijeli novembra lani, vodil pa je spletno platformo, na kateri je širil fotografije in videoposnetke spolnih zlorab otok, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Po simboličnem spletnem plačilu so uporabniki z vsega sveta lahko pridobili geslo za dostop do platforme in gledali zlorabe otrok.

Operacijo izvajajo v 19, večinoma evropskih državah – med njimi so tudi Avstrija, BiH, Belgija, Češka, Nemčija in Francija –, pa tudi v Avstraliji.

Doslej so ob 25 aretiranih osumljencih identificirali tudi 273 uporabnikov platforme in izvedli 33 hišnih preiskav ter zasegli 173 računalnikov, je sporočil Europol na svoji spletni strani.

Gradivo s spolnimi zlorabami otrok, ki je nastalo oziroma bilo spremenjeno s pomočjo umetne inteligence, predstavlja velik izziv za organe pregona tudi pri prepoznavanju pravih žrtev. Tudi v primerih, ko je vsebina popolnoma umetna in ni upodobljena nobena resnična žrtev, kot v primeru v operaciji Cumberland, pa tovrstna otroška pornografija še vedno prispeva k objektivizaciji in seksualizaciji otrok, so poudarili.