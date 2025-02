Nekdanji poljski premier Morawiecki obtožen zlorabe položaja

Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je obtožen zlorabe položaja in zanemarjanja uradnih dolžnosti, je danes sporočilo poljsko tožilstvo. Obtožba se nanaša na predsedniške volitve leta 2020, ki jih je želela takratna vlada zaradi pandemije covida-19 izvesti izključno z glasovanjem po pošti in vztrajala pri tem kljub dvomom o zakonitosti.

Nekdanja poljska vlada pod vodstvom Morawieckega in stranke Zakon in pravičnost (PiS) je maja 2020 zaradi pandemije covida-19 želela predsedniške volitve prvič v zgodovini države izvesti izključno z glasovanjem po pošti, kar je utemeljevala z roki za izvedbo volitev, določenimi v poljski ustavi.

Vlada je zato večkrat zavrnila razglasitev izrednih razmer, s čimer bi omogočila zamik izvedbe volitev, poročata francoska tiskovna agencija AFP in poljska PAP. Izvedbi volitev za vsako ceno v času pandemije je medtem nasprotovala tako opozicija kot del koalicije pod vodstvom PiS.

Zamaknjene volitve in obtožba

Sledila je vsesplošna zmeda, volitve pa so bile zaradi pravnih zapletov na koncu zamaknjene za več kot en mesec, pri čemer so uporabili kombiniran sistem glasovanja po pošti in v živo.

Poljski vrhovni revizijski urad (NIK) je nato leta 2021 obtožil Morawieckega in tri takratne ministre, da so s svojim delovanjem kršili zakonodajo in državno blagajno oškodovali za približno 18 milijonov evrov, ker so vztrajali pri pripravah na volitve kljub dvomom o zakonitosti načina njihove izvedbe.

Morawiecki je ves čas zanikal kakršnekoli kršitve in tudi danes na sodišču v Varšavi ni želel odgovarjati na vprašanja tožilcev, medtem ko je bila proti njemu vložena obtožnica zaradi zlorabe položaja in zanemarjanja uradnih dolžnosti, je pojasnil predstavnik tožilstva Piotr Skiba.

Gre za nov primer preiskav delovanja prejšnje vlade pod vodstvom PiS ter nadaljevanje spora med nekdanjimi in trenutnimi oblastmi na Poljskem pod vodstvom premierja Donalda Tuska, ki je svoje predhodnike večkrat obtožil poneverjanja javnih sredstev in številnih drugih nepravilnosti.