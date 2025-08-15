Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

15. 8. 2025
8.43

Petek, 15. 8. 2025, 8.43

46 minut

Policisti pridržali 22-letnega roparja iz Novega mesta

M. T., STA

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policisti so ponoči pridržali 22-letnika iz Novega mesta, ki je osumljen ropa na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu v noči na sredo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Obvestilo o iskanju 22-letnika preklicujejo, še vedno pa zbirajo informacije o dogodku.

Policisti tako zaradi razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja ropa, ki se je zgodil v noči na sredo, še vedno prosijo vse, ki bi o tem karkoli vedeli, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200 ali pa se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto.

