Policisti pridržali 22-letnega roparja iz Novega mesta

Policisti so ponoči pridržali 22-letnika iz Novega mesta, ki je osumljen ropa na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu v noči na sredo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Obvestilo o iskanju 22-letnika preklicujejo, še vedno pa zbirajo informacije o dogodku.

Policisti tako zaradi razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja ropa, ki se je zgodil v noči na sredo, še vedno prosijo vse, ki bi o tem karkoli vedeli, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200 ali pa se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto.