Medtem ko so nekatere evropske države že uvedle prepoved ali omejeno rabo mobilnih telefonov v šolah na sistemski ravni – na primer v Franciji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Grčiji in Belgiji – pri nas splošnega dogovora ni. Šole se po svoje odločajo, kakšne bodo omejitve, in vsaka šola ima svoja pravila šolskega reda glede uporabe mobilnih telefonov. Na Osnovni šoli (OŠ) Cirkulane-Zavrč so uporabo telefonov v šolah na primer prepovedali že pred desetimi leti. "Tudi zaradi več nasilja med vrstniki," pove ravnateljica Suzana Petek, ki podpira idejo za zakonsko omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah.

Danes je osnovnih šol, ki prepovedujejo rabo telefona v šoli in med poukom, pri nas vse več. A vsaka šola ima svoja pravila. "Mi se pogovarjamo o povsem napačnih stvareh," pa meni ravnateljica ljubljanske OŠ Savsko naselje: "Gasimo požar s svojimi pravili, namesto da bi otroke opismenili in jih digitalno izobrazili," pravi Verica Šenica Pavletič, ki se zavzema za uvedbo računalništva že v prvem razredu.

Porast nasilja, na telefonih dolgo v noč

Na OŠ Cirkulane-Zavrč omejitve veljajo že od leta 2015, ko so v šoli vse bolj opažali, da otroci zelo veliko časa preživijo na mobilnih napravah. S pravili šolskega reda so uporabo mobilnih telefonov v šoli prepovedali, izjema je le, če učitelj presodi, da bi mobilni telefon lahko bil učni pripomoček.

"Naši učenci se tega dosledno držijo. Sem in tja opazimo kakšno kršitev, ko otroci v šolo prinesejo mobilni telefon, vendar pa ga nimajo potem pri pouku. Pustijo ga v garderobni omarici, ki je zaklenjena," o izkušnjah za Siol.net govori Suzana Petek, ravnateljica OŠ Cirkulane-Zavrč.

Sama podpira idejo o zakonski omejitvi uporabe mobilnih telefonov v šolah, tudi zaradi porasta nasilništva med vrstniki. "Tukaj predvsem mislim na družbena omrežja, kot so Facebook, TikTok, kjer lahko pride tudi do zlorabe. Slišimo tudi, kot včasih v šoli povedo otroci, da so na mobilnih telefonih do polnoči, do dveh zjutraj. Vemo, da niso delali česa koristnega za šolo in so igrali igrice, ki so lahko posredno tudi razlog za nasilje," doda Petek.

Na spletu in družbenih omrežij se lahko skriva tudi veliko pasti. Foto: Shutterstock

"Če ga ne bo imel, ga ne bo pravočasno v šolo"

Odločitev, ki so jo na šoli sprejeli pred desetletjem, se je izkazala za zelo dobro, še pove.

"Če otrok krši pravila, ga na to opozorimo, nato pa pred nami dejansko izklopi mobilni telefon, napišemo zapisnik o odvzemu aparata in ga zaklenemo v ognjevarno omaro. Otrok sam pokliče starše, ki pridejo v šolo po mobilni telefon."

Zanimivi pa so tudi odzivi staršev. "Velikokrat se je zgodilo tudi to, da je starš takoj naslednjo uro že prišel po mobilni telefon z izgovorom, češ da drugo jutro pač najstnik ne bo pravočasno vstal in šel v šolo, če mobilnega telefona ne bo imel poleg sebe."

"Kakšen zakon? Pogovarjamo se o napačnih stvareh."

Verica Šenica Pavletič, ravnateljica OŠ Savsko naselje, pravi, da so debate o zakonskih omejitvah povsem napačne.

"Mi bi se nujno morali pogovarjati o uvedbi računalništva v osnovne šole od prvega razreda naprej. Otroke moramo opismeniti o uporabi vseh digitalnih tehnologij, ki so trenutno tu in skozi velika vrata vstopajo v naše vsakdanje življenje. In ker otroci niso opismenjeni, se dogajajo zlorabe, mi pa se čudimo in smo zgroženi, kaj vse počnejo na spletu, kako med sabo obračunavajo in tako naprej," pravi ravnateljica.

Manj socialnega druženja, manj pogovora. Mladi so pogosto preveč na mobilnih telefonih. "Otroci sami klikajo in spoznavajo ta svet. Generacijam delamo nepopisno škodo in spremembe bi morali vpeljati že pred desetimi leti ali več," je opozorila Verica Šenica Pavletič. Foto: Shutterstock Po njenem bi bilo treba prevetriti učne načrte z razširjenimi programi, ki bi nudili temeljne vsebine, nujno potrebne za razvoj otrok. "Veste, mi moramo otroke izobraziti, da so ustvarjalni, kreativni, inovativni. Otrok ima na svojem pametnem telefonu vse faktografske podatke vedno pri sebi, a ustvarjalnosti, kreativnosti in inovativnosti ga ne bo naučil. Otroci bi morali vedeti, kako poiskati informacije, znanje. Te stvari so ključne," še pravi ravnateljica šole, na kateri so z digitalnim izobraževanjem otrok v prvem razredu začeli že leta 2013.

"Spomnim se, ko se je začela epidemija covida-19 in 'šola na daljavo' ... V petek smo šolo zaprli, v ponedeljek so bili vsi naši otroci z elektronskimi predali že na spletnih učilnicah. Hočem povedati, da ni bilo težav, ker smo jih že veliko prej opismenili," je svoj pogled za naš portal delila Šenica Pavletič.

Nadzorovan pogovor na info točki

OŠ Toneta Čufarja ima za uporabo mobilnega telefona v šoli namenjeno info točko, kjer lahko otrok pod nadzorom pokliče starša oziroma drugo osebo ali pošlje SMS.

Podobno kot drugod imajo otroci in straši tudi pri njih jasna navodila glede mobilnih telefonov, ki so v šoli prepovedani. "V nasprotnem primeru telefon vzamemo, shranimo, naredimo zabeležko in ponj lahko pridejo starši. V primeru, da otrok nedovoljeno fotografira ali snema, takoj obvestimo policijo in podamo prijavo," razloži ravnateljica Tanja Grünfeld.

Nobenih odpuščanj in izgovorov

Doda še, da v primeru zlorabe mobilnega telefona na šoli ne dopuščajo nobenih izgovorov, češ "nisem vedel, da tukaj ne smem". Otroci in starši so se pravil, ki tudi pri njih veljajo že deset let, dobro navadili, še pove. Občasne kršitve sicer so, ko otroci na primer telefonov uporabljajo v sanitarijah, a jih je z leti precej manj.

"Težko rečem, kaj bi bilo najbolje," je Grünfeld še komentirala idejo o zakonski prepovedi uporabe mobilnih telefonov v šolah.

Če je kršitev na šoli hujša, lahko pokličejo tudi policijo. Foto: Mija Debevec Doničar "Mislim, da otroci telefone uporabljajo kot pripomoček za zabavo in komunikacijo, in prav je, da otroka seveda tudi naučimo, kdaj se telefon uporablja, kje in kako. Ampak če se dogajajo zlorabe, pa menim, da je uporabo treba prepovedati. Šolski načrt ne predvideva, da bi bila raba telefonov nujno potrebna pri pouku, če pa bi učitelj to načrtoval, to pozdravljam. Treba pa je pri tem otroke nadzorovati, kaj počnejo. Osebno sem sicer bolj naklonjena tablicam, uporabi ekranov, in ker so šole danes bolje opremljene, bi bilo to primerneje."

Od popolne prepovedi do "digitalnih pavz"

Kljub negativnim učinkom uporabe družbenih medijev in mobilnih telefonov med mladimi, na katere opozarja Evropska unija, poenotenih predpisov za države članice ni in se pravila razlikujejo po posameznih državah, pa je poročala STA.

V šolah na Nizozemskem so lani septembra uvedli popolno prepoved uporabe mobilnih telefonov po vsej državi. Telefoni v učilnicah srednjih šol so bili prepovedani od začetka leta, ukrep so z začetkom novega šolskega leta uvedli tudi v osnovnih šolah. Telefone lahko v razredu uporabljajo, če so potrebni za izvedbo pouka ali če so učenci od njih odvisni zaradi zdravstvenih razlogov ali invalidnosti.

V Franciji na 180 šolah pri otrocih med enajstim in petnajstim letom preizkušajo sistem prepovedi uporabe mobilnih telefonov med celotnim šolskim dnevom. Poskus tako imenovane "digitalne pavze" zajema več kot 50 tisoč učencev in je neke vrste pilotni projekt pred odločitvijo o uveljavitvi takšnega sistema z letom 2025 po vsej državi.

V Belgiji so s tem šolskim letom v več sto francosko govorečih šolah v Bruslju in Valoniji v učilnicah prepovedani mobilni telefoni.

V nizozemsko govoreči regiji Flandriji splošna prepoved telefonov v šolah ne velja, vendar so se nekatere šole odločile, da jo bodo vseeno uvedle. Foto: Shutterstock

V Italiji je vlada s tem šolskim letom prepovedala mobilne telefone v učilnicah. Tablice in računalniki se lahko še vedno uporabljajo s soglasjem učiteljev.

V Španiji, kjer so prepovedi in omejitve mobilnih telefonov v šolah že uvedle nekatere avtonomne skupnosti, je letos državni šolski svet soglasno odobril prepoved uporabe mobilnih telefonov v osnovnošolskem izobraževanju in omejitve za srednješolsko izobraževanje, tako da so šole ukrepe začele izvajati tudi drugod po državi.

V Grčiji na primer morajo učenci med poukom mobilne telefone ves čas hraniti v šolskih torbah. Foto: Ana Kovač

Na Hrvaškem ni enotnih pravil, vendar so nekatere šole že sprejele odločitev o prepovedi uporabe mobilnih telefonov v času, ko so učenci v šoli, torej tudi med odmori, še navaja prispevek ENR, skupnega novinarskega središča evropskih tiskovnih agencij.