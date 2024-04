Evropska komisija je družbi TikTok zagrozila z ukrepi zaradi nove aplikacije TikTok Lite, ki vsebuje funkcijo nagrajevanja uporabnikov za oglede in všečkanje videoposnetkov, so danes sporočili v Bruslju. Komisija je namreč zaskrbljena, da bi funkcija lahko zasvojila uporabnike oziroma kako drugače škodovala njihovemu duševnemu zdravju.

TikTok Lite, ki se je marca pojavil v Franciji in Španiji, polnoletnim uporabnikom omogoča zbiranje točk za gledanje in všečkanje videoposnetkov ter sledenje ustvarjalcem vsebin na platformi. Te lahko nato zamenjajo za kupone ali darilne kartice ponudnikov, kot je Amazon.

Evropska komisija je nad sistemom nagrajevanja izrazila zaskrbljenost, saj bi po njeni oceni lahko aplikacija s tem resno škodovala duševnemu zdravju uporabnikov in jih zasvojila. Z ukrepi je zagrozila po tem, ko družba v lasti kitajskega podjetja ByteDance do roka 18. aprila ni predložila ocene tveganja.

Nov rok je torek, kar pomeni, da ima TikTok na voljo 24 ur časa, da komisiji predloži oceno, so danes sporočili v Bruslju. V nasprotnem bodo proti družbi uvedli ukrepe, vključno z ustavitvijo sistema nagrajevanja in različnimi globami.

Poleg tega ima TikTok do 3. maja čas, da Evropski komisiji predloži poročilo o zmanjšanju sistemskih tveganj v aplikaciji Lite in ukrepih, ki so jih sprejeli za njihovo zmanjšanje.

TikTok Lite je manjša različica TikToka, ki v pametnem telefonu zasede manj pomnilnika in je prilagojena za delovanje prek počasnejših internetnih povezav. Aplikacija je sicer že drugič na udaru EU na podlagi akta o digitalnih storitvah (DSA).