V Kirgizistanu vse kaže, da so potem, ko so varnostne službe te srednjeazijske države pozvale k omejitvi uporabe družbenih medijev zaradi zaščite zdravja otrok, zablokirali aplikacijo TikTok. Po poročanju lokalnih medijev je prepoved te aplikacije v državi najverjetneje neizbežna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kirgizistansko ministrstvo za digitalizacijo je v začetku tedna sporočilo, da je "telekomunikacijske operaterje obvestilo o potrebi po omejitvi dostopa do TikToka na podlagi odločitve varnostnih služb." Ob tem so na ministrstvu še navedli, da ByteDance, v čigar lasti je TikTok, ni izpolnil zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje za zaščito duševnega, fizičnega, duhovnega in moralnega razvoja otrok.

Novinarji brez meja so prav tako v začetku tega tedna že izrazili zaskrbljenost nad odločitvijo kirgizistanskih oblasti in pozvali vlado v Biškeku k odpravi samovoljne blokade in opredelitvi jasnega pravnega okvirja za urejanje spletnih platform.

Po navedbah AFP se v Kirgizistanu krepijo prizadevanja, da bi neodvisne medije in civilno družbo v državi spravili pod nadzor države.

Družbeno omrežje pod plazom kritik

TikTok, ki je v lasti kitajske skupine ByteDance, se sooča s kritikami zaradi vprašanj, ki segajo od učinkov aplikacije na duševno zdravje otrok do podatkov, ki naj bi jih aplikacija zajemala od uporabnikov. V središču pozornosti je tudi zaradi svojih podatkovnih politik in bojazni, da je povezan s kitajsko državo.

Kirgizistan, ki meji na Kitajsko in ima tesne gospodarske vezi s Pekingom, je v Srednji Aziji v preteklosti izstopal kot relativno odprt prostor za informacije v primerjavi s svojimi zelo zaprtimi sosedami. So pa tamkajšnje oblasti v zadnjih mesecih aretirale več novinarjev in suspendirale neodvisne medije ter sprejele zakonodajo o "tujih agentih", vse z namenom, da bi utišali drugače misleče v državi.