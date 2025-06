Višji sodniki so imeli pritožbeno sejo sredi aprila, po uradni dolžnosti so popravili le število spornih videoposnetkov, ki jih je Irenej Bizjak hranil na telefonu, in sicer s 24 na 20, so za Večer pojasnili v uradu predsednika novogoriškega okrožnega sodišča.

"V vsem preostalem je višje sodišče pritožbe obtoženca, njegovega zagovornika in višje državne tožilke kot neutemeljene zavrnilo in v nespremenjenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje," je za časnik navedel pooblaščenec sodišča za odnose z mediji Andrej Oblak.

Oškodovanke stare med 12 in 14 let

Bizjak, ki se je na družbenem omrežju TikTok predstavljal z imenom Vegan, je tako na tem kot drugih družbenih omrežjih navezoval stike z mladoletnimi dekleti in jih nagovarjal, da mu pošljejo fotografije, na katerih so razgaljene. Poleg nagovarjanja k pošiljanju fotografij jim je postavljal tudi neprimerna vprašanja, povezana s spolnostjo, z eno izmed deklet se je celo dogovarjal za srečanje v živo. Večina njegovih nagovarjanj je bila sicer neuspešna, le eno dekle mu je poslalo fotografijo. Oškodovanke so bile večinoma stare med 12 in 14 let, najmlajša jih je imela le deset.

Na novogoriškem sodišču so Bizjaku sodili za zaprtimi vrati. Senat je za nekaj kaznivih dejanj Bizjaka oprostil, v enem primeru pa je izdal zavrnilno sodbo, saj je tožilstvo umaknilo obtožnico. V drugih točkah obtožnice so osumljenega spoznali za krivega, zaradi česar so mu prisodili dve leti zaporne kazni.