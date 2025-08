Sanja Lončar je bila vodja informativnega portala Zazdravje.net, urednica istoimenskega tiskanega glasila in soustvarjalka izobraževalnega portala Delavnice.zazdravje.net. S svojim delom je dosegla širok krog ljudi – tako splošno kot strokovno javnost, in to ne le v Sloveniji, temveč tudi na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji, kjer je redno predavala in vodila seminarje.

Od leta 2005 je vodila projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, eno najbolj prepoznavnih slovenskih civilnodružbenih pobud na področju naravnih rešitev za izzive sodobnega življenja. S svojim delom je združevala znanje, prakso ter vizijo trajnostnega sobivanja med človekom in naravo. Leta 2019 je prevzela vodenje Zavoda za celostno samooskrbo v Škofji Loki, obenem pa je bila tudi sopredsednica društva Samooskrbni.net, ki se je zavzemalo za širjenje znanja o prehranski in energetski samooskrbi.

Bila je avtorica in soavtorica 23 monografij, od katerih je kar sedem prevedenih v nemški jezik. Njena dela so zaznamovala številne bralce in postala pomemben vir informacij za vse, ki so želeli živeti bolj povezano z naravo in poslušati svoje telo.