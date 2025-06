Šok v Brestanici: kača na vhodu stanovanjske hiše #foto

Regijski center za obveščanje Brežice je v četrtek popoldne obvestil gasilce, da se v Brestanici ob stanovanjski hiši nahaja kača. Ukrepali so pripadniki Prostovoljne gasilske enote Krško in kačo kmalu varno ujeli.

Prostovoljne gasilce iz Krškega so o dogodku obvestili ob 18.37.

Izvedeli so, da je lastnika na vhodu stanovanjske hiše v Brestanici v mestni občini Krško presenetil navadni gož.

Gasilci so goža ujeli s tehničnim posegom, ga odnesli na varno in izpustili v naravno okolje, kar so navedli tudi na profilu na družbenem omrežju Facebook.

Intervencija je bila hitra in uspešna, saj so se v enoto gasilci vrnili ob 19.01.

Kačo so izpustili v naravo. Foto: PGE Krško