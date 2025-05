Po dalmatinskem kraju se plazi tri metre in pol dolga kača, domačini: Bojimo se iti ven.

Radio Imotski je na svoji Facebook strani objavil fotografijo, na kateri je videti tri metre in pol dolgo kačo. Fotografijo so posneli v vasi Runovići. "Je to dalmatinski udav? Kaj menite?" so vprašali svoje sledilce. V nadaljevanju so pojasnili, da gre za progastega goža, sicer zelo miroljubno in nenevarno kačo, ki je zrasla nekoliko več kot običajno. Nekateri domačini so kljub temu, da kača ni nevarna, prestrašeni. "Bojimo se iti ven," so dejali za RTL.