Kača zatavala v knjižnico, to se ni zgodilo prvič

Toplo pomladno sonce na plano privabi tudi kače. Bližnje srečanje z njo so letos že imeli v knjižnici Medvode, kamor je pred dnevi zatavala nestrupena in nenevarna kobranka. Pogumna knjižničarka jo je odstranila in vrnila v naravo.

Sodeč po objavi, ki so jo delili na omrežju Facebook, se kača v knjižnici ni znašla prvič. "V naši knjižnici se občasno znajde tudi kakšna kobranka. Gre za nenevarno, nestrupeno kačo, ki najde pot tudi v naš atrij, na teraso, v iskanju zavetja pa zaide celo v knjižnico," so zapisali.

"Naša sodelavka Mira je mirno in spretno poskrbela, da je kača varno zapustila prostore," so še dodali v objavi, poleg pa objavili fotografijo, s katere je razvidno, da so kačo dali v škatlo in jo vrnili v naravo.