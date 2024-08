Vodjo mariborskega terarija ugriznila kača klopotača

Kolar je za mariborski časnik povedal, da je na intenzivni negi in da bo z njim vse v redu, a da zaradi okoliščih ne more podrobno pojasnjevati dogodka. V UKC Ljubljana so mu vbrizgali protistrup za enodnevno zdravljenje.

Prevoz pacienta v @ukclj po ugrizu kače. Hvala @policija_si za spremstvo. Učinkovitost sistema #nmp je odvisna številnih deležnikov - zato ponovno apel na @MinZdravje, da stvari premaknemo v pravo smer. Dovolj je bilo igračkanja. #slovenija @vladaRS pic.twitter.com/ZOQDXdc6LP — Andrej Hohnec (@andrej_hohnec) August 12, 2024

V Javnem holdingu Maribor, pod katerega sodi akvarij-terarij, so za Večer pojasnili, da je Kolarja ob redni dnevni oskrbi ugriznila kača vrste stepska klopotača. Nemudoma so mu nudili prvo pomoč in dodali, da je kača pod nadzorom in ne predstavlja nevarnosti za okolico.

V UKC Ljubljana pravijo, da imajo protistrup za enodnevno zdravljenje vedno na voljo. Če bi bila potreba večja, pa bi ga morali uvoziti iz tujine. To sicer, kot so še izvedeli na Večeru, naj ne bi bilo potrebno, saj ugriz ni bil tako močan oziroma kača ni uspela spustiti velike količine strupa.