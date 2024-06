Ameriško pevko Taylor Momsen, ki je zaslovela v seriji Opravljivka (Gossip Girl), je med sobotnim koncertom v Španiji ugriznil netopir, poroča CNN. Po nastopu so jo morali preventivno cepiti proti steklini. Posnetek si oglejte zgoraj.

Tridesetletna Taylor Momsen je s skupino The Pretty Reckless nastopila na sobotnem koncertu AC/DC v Španiji. Med pesmijo Witches Burn je na njeno obleko priletel netopir, ki ga sprva ni opazila.

Kot je razvidno s posnetkov, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je množica začela kričati in s prstom kazati na njeno obleko, da bi pevka opazila netopirja. Ko ga je videla, je ostala mirna in prosila, naj ji kdo pomaga. Čez nekaj trenutkov je netopir odletel.

Čaka jo obvezno cepljenje

Pevka je pozneje na družbenih omrežjih delila več posnetkov iz bolnišnice in zapisala, da jo je netopir ugriznil, zato so jo morali cepiti proti steklini. Pojasnila je, da bo morala na celjenje hoditi naslednja dva tedna. Zahvalil se je tudi bolnišničnemu osebju, ki jo je hitro oskrbelo in jo zaradi incidenta poimenovalo Bat girl (netopirka, op. p.).

Delila je tudi fotografijo ob znaku prepovedani netopirji, ki so ji ga za šalo natisnili člani skupine AC/DC. "Skupina AC/DC ima najboljše člane. Rada vas imam!" je pripisala.

Steklina je ena najstarejših poznanih bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi in obratno, je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prenaša se preko okužene sline, z ugrizi, opraskaninami okuženih živali, pa tudi preko poškodovane kože in sluznice. Spada med posebno nevarne bolezni, ki jo je treba obvezno prijaviti. Cepljenje je potrebno, če zdravnik presodi, da je bil stik živali s človekom tvegan ter odvisno od tega, katera žival in v kateri državo je povzročila poškodbo. Netopirji veljajo za najpogostejši vir stekline pri človeku v razvitem svetu.

Igralsko kariero je že sklenila

Taylor Momsen je pevka skupine The Pretty Reckless, ki kot predskupina nastopa na poletni turneji Power Up skupine AC/DC. Skupino je ustanovila leta 2009. Kot igralka je zaslovela v vlogi Jenny Humphrey v seriji Opravljivka (Gossip Girl), ki jo je po štirih sezonah zapustila sama.

Kot je povedala, je začela igrati pri le dveh letih, kar ni bila njena odločitev, zato je takoj, ko se je lahko, začela odločati sama, to poglavje končala. Igralsko kariero je začela z vlogo Cindy Lou Who v filmu Kako je Grinch ukradel božič.

