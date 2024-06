Prihaja avtobiografija Matthewa Perryja v slovenščini

Na prvi julijski dan pri založbi Jazbina izide knjiga Prijatelji, ljubezen in velika grozna stvar, slovenski prevod avtobiografije igralca Matthewa Perryja.

"Človek bi rekel, da gre za šund, a je zadeva iskren in pretresljiv popis Perryjevega boja z odvisnostjo od tablet in alkohola ter o razlogih zanjo. Zelo dobro poletno čtivo, ki pusti sled," je o knjigi na omrežju X zapisal Sergej Hvala, avtor slovenskega prevoda.

Perry, ki je lansko jesen tragično umrl, je knjigo izdal leto dni pred tem, v njej pa popisal svoje burno življenje, predvsem dolgoletni boj z odvisnostjo. Svojo zgodbo začne s stavkom: "Živijo, sem Matthew, čeprav me mogoče poznate kot nekoga drugega. Najbližji mi rečejo Matty. In moral bi biti že pokojni."

Perry se je na vrhuncu svoje slave spopadal z odvisnostjo od protibolečinskih zdravil in alkohola, večkrat je bil tudi na odvajanju. Leta 2018 je bil blizu smrti, dva tedna je bil v komi, potem ko mu je zaradi pretiranega uživanja opioidov počilo črevo. 28. oktobra lani so ga mrtvega našli na njegovem domu v Los Angelesu. Obdukcija je pokazala, da je bila njegova smrt posledica več dejavnikov – poleg utopitve tudi težave s srcem, predvsem pa velike količine ketamina oziroma njegove učinkovine buprenorfina, ki ga uporabljajo za blaženje opioidne krize in tudi za zdravljenje depresije.