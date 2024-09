Melania Trump bo povedala resnico

"Pisanje te knjige je bilo zame zelo osebno in razmišljujoče potovanje," je dejala v napovedniku, ki vključuje vrsto fotografij iz njenega otroštva, mladosti in časov, ko je bila prva dama ZDA. "Kot oseba, ki ji je pomembna zasebnost, a je bila pogost predmet javne razprave in napačnega razumevanja, čutim odgovornost, da razjasnim dejstva. Verjamem, da je pomembno, da delim svoj pogled – resnico," je poudarila.

Objavi je dodala besede, ki se pojavijo tudi v napovedniku: "Moja zgodba. Moj pogled. Resnica."

Napisala naj bi jo sama

Da bo Melania Trump izdala svojo knjigo spominov, so iz njenega urada sporočili julija. Knjiga bo izšla jeseni, na njeni spletni strani pa je že možno oddati prednaročilo. Knjigo bo izdala založba Skyhorse Publishing, ki je že izdala knjige podpornikov njenega moža in nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

"Gre za mogočno in navdihujočo zgodbo ženske, ki si je utrla pot, premagala ovire in definirala osebno odličnost," so ob napovedi sporočili iz njenega urada. O njej so sicer že pisali v več drugih knjigah, tokrat pa bo svojo zgodbo prvič povedala sama. Knjiga bo vključevala osebne zgodbe in družinske fotografije, ki jih še ni delila z javnostjo.

Kot je razvidno iz objavljenega posnetka, naj bi knjigo napisala sama. Knjiga stane 40 dolarjev (36,86 evra), podpisana 75 dolarjev (69,11 evra), posebna zbirateljska izdaja pa je na voljo za 150 dolarjev (138,23 evra).

