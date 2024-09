Najmlajši otrok nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron se je v sredo udeležil prvih predavanj na newyorški univerzi, poroča lokalni časnik New York Post. Visokega 18-letnika so med prihodom na kampus sredi Manhattna obkrožali agenti tajne službe.

Sin nekdanje prve dame slovenskega rodu Melanie Trump je prišel na fakulteto s črnim nahrbtnikom, oblečen v belo polo majico s kratkimi rokavi, črne hlače in športne čevlje, poroča časnik.

New York Post ugiba, ali bodo zaradi njega letos na newyorški univerzi, kjer se šolnina začne pri približno 62.700 dolarjih na leto, za študente veljali poostreni varnostni ukrepi.

Ne bo živel v kampusu

Barron Trump ne bo živel v kampusu, ampak se bo vsak dan na predavanja na poslovno šolo Stern vozil iz očetove stavbe Trump Tower na peti aveniji pri Centralnem parku.

"To je zelo dober kraj. Všeč mu je. Všeč mu je bila šola. Sam sem hodil na Wharton in to je bila zagotovo ena od šol, o kateri smo razmišljali. A odločila sva se za Stern," je za Post izjavil nekdanji predsednik in dodal, da so sina sprejeli na več univerz.