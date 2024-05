V procesu proti Trumpu namerava tožilstvo prihodnji teden skleniti svoj primer

V kazenskem postopku proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v New Yorku se je v petek končal tretji teden zasliševanja prič, tožilci pa so napovedali, da bodo primer končali do konca prihodnjega tedna. Nato bo s pričami na vrsti obramba, poročajo ameriški mediji. Pred tem bo na vrsti še ključna priča, nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen.

Porota je v minulih dneh slišala zgodbo pornografske igralke Stormy Daniels, ki je od nekdanjega Trumpovega odvetnika Cohena dobila 130 tisoč dolarjev za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. Cohen naj bi prihodnji teden povedal, da ji je plačal po naročilu Trumpa, ki mu je potem denar vrnil.

Trump je obtožen ponarejanja poslovnih listin v zvezi s tem plačilom, ki je po trditvah tožilstva pomenilo kršitev zakonodaje o financiranju volilnih kampanj. Še vedno sicer zanika, da je imel spolni odnos z Danielsovo, ki ga je na klopi za priče sicer kljub ugovorom obrambe podrobno opisala.

Zaključek maratonskega pričanja in navzkrižnega zaslišanja Stormy Daniels tožilcem odpira pot, da pokličejo Cohena, svojo glavno pričo. Predvidoma bo pričal v ponedeljek. Sodišče ima ob sredah prost dan, v petek pa se proces ne bo nadaljeval, ker je sodnik Juan Merchan Trumpu dovolil, da se udeleži maturitetne slovesnosti sina Barrona na Floridi.

Trump je med pričanjem Danielsove občasno preklinjal, v komentarjih novinarjem pa priče ni napadal, ker mu je Merchan zagrozil s priporom.

Tožilci so zaslišali tudi nekdanjo Trumpovo računovodkinjo Madeleine Westerhout, ki je potrdila, da je Trump pozoren na vse vidike poslovanja, je pa dodala, da je včasih podpisoval čeke, ne da bi vprašal, za kaj gre.

Porota je v petek slišala strokovnjake telekomunikacijskih velikanov AT&T in Verizon, ki so pričali o telefonskih izpiskih, in pravniške pripravnike tožilstva, ki so povzeli ključne dokaze proti Trumpu.

Pred tem so zaslišali nekdanjega izdajatelja tabloida National Enquirer, ki je potrdil dogovor o prikrivanju negativnih zgodb o Trumpu in objavljanju negativnih zgodb o njegovih političnih nasprotnikih.

Trumpovi odvetniki so vmes zahtevali razveljavitev primera, kar je sodnik zavrnil, Trumpa pa je z denarnimi kaznimi in grožnjo s priporom nekako le umiril, da več ni tako agresiven v izjavah proti udeležencem postopka.

Zdaj se v izjavah novinarjem pritožuje le nad postopkom, predsednikom ZDA Joejem Bidnom in sodnikom, česar mu Merchan ni prepovedal.

Trumpov sin Barron ne bo delegat na republikanski nacionalni konvenciji

Najmlajši sin bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron se ne bo udeležil nacionalne konvencije republikanske stranke kot delegat Floride, so v petek sporočili iz urada nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump. Dan prej so ameriški mediji namreč objavili novico, da so floridski republikanci Barrona imenovali za enega od delegatov.

18-letni Barron Trump, ki bo prihodnji teden zaključil srednjo šolo, se doslej večinoma ni pojavljal v javnosti in novica o imenovanju za delegata je bila nekoliko presenetljiva, čeprav bodo v floridski delegaciji številni člani Trumpove družine.

"Čeprav je Barron počaščen, da ga je republikanska stranka na Floridi izbrala za delegata, se zaradi prej dogovorjenih obveznosti žal dogodka ne bo udeležil," se glasi sporočilo urada njegove matere Melanie Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Melania je sicer znana po zaščitniškem odnosu do sina.

Donald Trump, ki se bo jeseni potegoval za nov predsedniški mandat, je v četrtek zadovoljno komentiral izbiro Barrona za delegata, poroča televizija MSNBC, ki dodaja, da ga je novica očitno presenetila prav tako kot njegovo ženo.

Na julijski konvenciji v Milwaukeeju, kjer bodo Trumpa uradno potrdili za republikanskega predsedniškega kandidata, tako Barrona ne bo, bodo pa na konvencijo šli njegova starejša brata Eric in Donald Trump mlajši, sestra Tiffany in nekateri drugi člani družine.

Floridsko delegacijo na konvenciji bo vodil Eric Trump, čigar ženo Laro je Donald Trump postavil na čelo nacionalnega odbora republikanske stranke ZDA.

